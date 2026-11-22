Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves, 34 anos, chamou a atenção dos seguidores ao aparecer usando apenas biquíni durante um treino na academia. Neste sábado (21), a dançarina compartilhou registros da atividade nas redes sociais e explicou que a escolha do look tinha um motivo: acompanhar de perto os resultados dos exercícios enquanto se prepara para o Carnaval 2027.

"Hoje o treino foi de biquíni. Treinei quadríceps, posterior e fiz cardio. Tudo de biquíni para ver se está tudo certinho, tudo em dia. Carnaval está aí, né?", brincou a influenciadora.





Atualmente, a rotina da ex-BBB incluiu exercícios para os membros inferiores, com foco em quadríceps e posterior de coxa, além de atividades aeróbicas.

Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves





Para quem não sabe, Brunna é musa da Acadêmicos do Grande Rio e já confirmou que continuará no posto no próximo desfile da escola de Duque de Caxias, por qual tem grande apreço.

Brunna Gonçalves fala sobre resultado de lipoaspiração

Em novembro de 2025, Brunna revelou que havia passado por uma lipoaspiração após o nascimento de Zuri, sua primeira filha com a cantora Ludmilla. Na época, explicou que o procedimento já estava em seus planos para o período após a gravidez.

A dançarina contou que a gestação deixou marcas na região abdominal e que isso despertou sua vontade de realizar a cirurgia. Ela também explicou que antecipou o procedimento depois de interromper a amamentação da filha, que na época estava com quase seis meses.

Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves





Um ano depois, em novembro de 2026 , Brunna mostrou o resultado da cirurgia e falou sobre os cuidados que manteve durante o processo, incluindo alimentação, tratamentos estéticos e drenagem.

"Renovou a minha autoestima, gente. A minha autoestima estava lá no pé, lá no pé no pós-parto. Estava quase enlouquecendo", contou ao comentar a mudança.

Preparação para o Carnaval 2027

Brunna estreou como musa da Grande Rio no Carnaval de 2026 e confirmou, em setembro deste ano, que seguirá na agremiação para o desfile de 2027.

A escola de Duque de Caxias terá Anitta como rainha de bateria, posto que será ocupado pela cantora no próximo Carnaval, depois que a influenciadora Virginia Fonseca saiu.

Além dos treinos, a preparação para a avenida também envolve ensaios de samba e compromissos com a escola.



