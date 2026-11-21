Reprodução/Divulgação Sérgio Mallandro

Sérgio Mallandro, 71 anos, se tornou alvo de uma ação judicial movida pelo Condomínio Ilha do Jorge, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A administração do empreendimento acusa o humorista de acumular uma dívida de R$ 72.682,75 referente a despesas condominiais não pagas entre dezembro de 2025 e novembro de 2026.

De acordo com informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles, a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada no dia 11 de novembro. O valor cobrado já inclui juros e multa.





Segundo o condomínio, a cobrança envolve cotas ordinárias, fundo de reserva e despesas extraordinárias relacionadas ao imóvel de propriedade do artista. A administração também afirmou que tentou negociar o pagamento diretamente com Sérgio antes de recorrer à Justiça, mas não conseguiu chegar a um acordo.

Justiça determina prazo para pagamento

No dia 18 de novembro, a 2ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis determinou que Sérgio Mallandro seja citado para realizar o pagamento integral da dívida no prazo de três dias. O humorista também terá 15 dias para apresentar embargos à execução, instrumento jurídico utilizado para contestar a cobrança.

Reprodução/Internet Sérgio Mallandro





A decisão prevê que, caso o débito não seja quitado, poderá ser realizada a penhora de bens em quantidade suficiente para garantir o pagamento do valor atualizado, além de juros, custas processuais e honorários advocatícios.

Apesar disso, é importante destacarm que, a medida não significa que os bens do artista já tenham sido apreendidos. Trata-se de uma possibilidade prevista pela Justiça para assegurar o recebimento da dívida caso não haja pagamento.

Quem é Sérgio Mallandro?

Sérgio Mallandro, nome artístico de Sérgio Neiva Cavalcanti, nasceu em 12 de outubro de 1955, no Rio de Janeiro. Apresentador, ator, cantor e humorista, ele ganhou popularidade na televisão brasileira durante a década de 1980, principalmente por seu estilo irreverente, pelas pegadinhas e pelos bordões “Glu-Glu” e “Rá!”.

Um dos momentos marcantes de sua trajetória foi como jurado do quadro “Show de Calouros”, no Programa Silvio Santos, no SBT. Entre 1987 e 1990, comandou o programa infantil “Oradukapeta”, que ficou conhecido pelo quadro “Porta dos Desesperados”, no qual crianças escolhiam entre portas que poderiam esconder prêmios ou surpresas.

Na década de 1990, Mallandro também integrou o elenco da “Escolinha do Professor Raimundo”, na TV Globo, e apresentou o “Show do Mallandro”. No cinema, atuou ao lado de Xuxa Meneghel em “Lua de Cristal”(1990), um dos trabalhos mais lembrados de sua carreira.

Em 2010, participou da terceira temporada do reality show “A Fazenda”, da Record. Nos anos seguintes, manteve a carreira com apresentações de humor e projetos na internet. Atualmente, também apresenta o podcast “Papagaio Falante”, ao lado de Renato Rabelo.



