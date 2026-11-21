Reprodução/ Instagram Paolla Oliveira no Ensaio da Imperatriz Leopoldinense

Paola Oliveira já é conhecida por esbanjar carisma e beleza com Rainha de Bateria no Sambódromo. Mas esse ano, a atriz abre um novo capítulo da sua carreira ao sambar para a Imperatriz Leopoldinense, após sua saída da Grande Rio em 2025. Paola compartilhou um vídeo no ensaio de quadra da agremiação, que aconteceu nesta sexta-feira (20).







Com um look verde e branco e dourado, cores da Imperatriz, Paola apareceu com a blusa da escola de samba com brilhos, além de uma saia e um adereços de cabeça com miçangas coloridas. Ela posou para fotos antes de entrar para o ensaio, e depois compartilhou o momento nas redes sociais e declarou que era a noite especial da escola.







Ainda nesta semana, a atriz participou do ensaio das passistas na terça-feira (17), ela também compartilhou o momento na internet e celebrou o ‘exército’ de sambistas. Paolla participou dos exercícios propostos, e se divertiu ao lado das colegas de Imperatriz. Em 2027, a escola levará o enredo ‘A Memória do Rei e o Sumiço de Dona Júlia’ que celebra a história de Dona Júlia, boneca sagrada ancestral do Maracatu-Nação de Porto Rico, em Recife.



Paolla Oliveira no samba

A conexão da atriz com as escolas de samba se iniciou no início de sua carreira, quando foi convidada pela Grande Rio para ser Rainha de Bateria da agremiação em 2008, quando também desfilou na Marquês de Sapucaí em um dos carros alegóricos da Portela. Em 2010, ela deixou o posto pela primeira vez, já que a escola tem a tradição de manter uma Rainha apenas por dois anos.

Apesar de ainda fazer aparições na ala da diretoria da escola, Paola retornou como musa da escola apenas em 2019, após pedidos da comunidade. Durante essa passagem, Paola colecionou momentos icônicos sambando, incluindo o figurino viral de onça que chamou atenção pelo mecanismo da máscara que revelava o rosto da atriz enquanto caminhava. Em 2025, ela anunciou sua saída da escola para focar em seus trabalhos de atuação.

Reprodução Paolla Oliveira no Carnaval 2024





Em 2026, ela publicou a mudança de escola, passando a ser Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense, sediada no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. No próximo ano, será a primeira vez que Paolla desfila pela escola carioca.