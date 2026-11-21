Reprodução/Instagram Isabelle Abreu faz homenagem para Gabriel Félix

Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel, publicou uma nova homenagem ao noivo, Gabriel Félix, na tarde deste sábado (21). Após a despedida reservada do influenciador, que morreu aos 29 anos, a criadora de conteúdo compartilhou um texto emocionante no Instagram.

A famosa, que possui mais de 8 mihões de seguidores, prometeu preservar a memória do companheiro e cuidar da filha dos dois, Amelie, de três anos.

“Descansa em paz meu amor, eu prometo te amar até meu último suspiro, prometo cuidar da Amelie, e farei de tudo pra estar aqui e ver nossa filha bem e envelhecendo”, escreveu.

Reprodução/Instagram Isabelle Abreu faz homenagem para Gabriel Félix





Isabelle também afirmou que a menina crescerá conhecendo a história dos pais e o amor que Gabriel sentia por ela. Na publicação, a influenciadora descreveu a despedida como lind a e destacou que o legado do noivo continuará por meio da família.

Você sempre disse que nosso amor passava qualquer coisa, e agora que ele ultrapassou os céus. Eu vou esperar por você. Isabelle Abreu, influenciadora.









Na sequência, ela ainda relembrou momentos marcantes da relação, como o dia em que os dois se conheceram e a ocasião em que Gabriel a pediu em casamento.

Ao falar sobre a filha, afirmou que pretende contar a ela sobre o pai e ler as cartas que escreveram juntos durante a gestação. A mensagem terminou com uma declaração de amor: “Eu te amo, eu te amo Gabriel, eu te amo até Jesus voltar”.

Reprodução/Instagram Isabelle Abreu e Gabriel Félix





Isabelle pediu que despedida de Gabriel não fosse exposta

Antes da homenagem, a equipe de Isabelle havia informado que o velório de Gabriel seria reservado a familiares e amigos próximos. Em comunicado publicado nos Stories, a assessoria agradeceu as mensagens de carinho, mas pediu respeito à privacidade da família e explicou que a cerimônia não seria aberta ao público nem à imprensa.

“Pedimos que entendam que não é um momento de exposição. Demonstrem seu carinho por meio de orações e respeitem nosso silêncio”, dizia a nota. O comunicado também proibiu registros e divulgações da despedida.

O pedido de privacidade já havia sido feito por Isabelle quando anunciou a morte do noivo, na sexta-feira (20). Na ocasião, ela contou que a família ainda tentava compreender o que havia acontecido e pediu tempo para viver o luto.

Reprodução/Instagram Isabelle Abreu, Gabriel Félix e Amelie





Morte de Gabriel Félix

Gabriel Félix morreu na noite de quinta-feira (19), aos 29 anos. Segundo informações divulgadas pela assessoria do influenciador, ele passou mal enquanto jogava futebol com amigos, em Campinas, no interior de São Paulo. O criador de conteúdo chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada.

Além de influenciador digital, Gabriel trabalhava como modelo e reunia cerca de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido por compartilhar vídeos de humor, conteúdos sobre moda vintage e registros da vida em família ao lado de Isabelle.

Os dois se conheceram pela internet em 2020 e tiveram o primeiro encontro presencial no ano seguinte. Em outubro de 2023, nasceu Amelie, filha do casal. Em julho de 2025, Gabriel pediu Isabelle em casamento durante uma viagem às Dolomitas, na Itália.

Horas antes de morrer, o influenciador havia publicado registros com a filha e refletido sobre a experiência da paternidade. “Às vezes paro e penso: 'caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso'. Que doideira a vida”, escreveu na ocasião.



