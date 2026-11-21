Reprodução/Instagram Mariana Maffeis fala sobre ex-marido

Mariana Maffeis, filha da apresentadora Ana Maria Braga, se manifestou após receber questionamentos sobre o afastamento dos filhos do ex-marido, o colombiano Badarik González. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, a empresária afirmou que não é ela quem impede a convivência das crianças com o pai.

Sincera, ela ainda fez questão de explicar que a situação depende do andamento do processo de separação, que corre em segredo de Justiça.

Quero que fique claro que eu não sou juíza de nada. 'Por que filho não vê o pai etc.' É uma questão do tempo das coisas, não sou eu que estou impedindo. Toda defesa de litígio tem uma base, e ela se mantém. Filha de Ana Maria Braga, Mariana.





Mariana também afirmou que a decisão de buscar proteção judicial foi motivada pela preocupação com a segurança da família, e não por retaliação.“E uma mãe não age senão pensando na segurança, não em retaliação. Não tenho tempo para isso”, acrescentou.





Mariana Maffeis explica medida protetiva contra o ex-marido

Durante o pronunciamento, Mariana comparou o atual processo ao primeiro divórcio, de Paschoal Feola. Segundo ela, a separação anterior aconteceu de forma amigável, sem necessidade de intervenção da Justiça ou situações que representassem risco.

“Meu histórico não é de procurar problemas, mas, às vezes, as coisas escalam para uma situação de insegurança”, afirmou. A empresária não detalhou publicamente os motivos específicos que levaram ao pedido de medida protetiva contra Badarik.

Reprodução/Instagram/@badarik_gonzalez Ex-genro de Ana Maria Braga e Mariana Maffeis





Ela também falou sobre o desejo de ter mantido o casamento.“Eu, como mãe, gostaria de estar casada com o pai dos meus filhos. Esse é o melhor cenário, acredito no amor, me entrego de coração”, disse. Na sequência, afirmou que aguarda a decisão judicial e que há situações que precisam ser enfrentadas para evitar consequências prolongadas.

Entenda a separação da filha de Ana Maria Braga

Mariana e Badarik González anunciaram o fim do casamento em julho de 2026. Os dois se casaram em 2020 e tiveram dois filhos. Em um vídeo publicado na época, a filha de Ana Maria Braga contou que decidiu encerrar a relação após perceber um processo de acomodação do então companheiro e o desgaste da convivência.

Na ocasião, ela também refletiu sobre relacionamentos que podem ser considerados abusivos e violentos. “Eu tinha o maior preconceito: 'como uma mulher pode ficar tanto tempo em um relacionamento que poderia ser considerado abusivo e violento?', e a gente mesmo vai se violentando”, declarou.

Reprodução Mariana Maffeis ao lado da mãe, Ana Maria Braga





Após a separação, Mariana obteve uma medida protetiva contra o ex-marido. Desde então, segundo as reportagens, os dois passaram a tratar dos assuntos relacionados ao processo por meio de advogados, e Badarik precisa manter distância física da ex-companheira.

O professor de ioga também se manifestou publicamente sobre o afastamento dos filhos. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, apareceu emocionado e reclamou da distância das crianças. Na ocasião, negou ter sido violento e afirmou: “Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos”.

Badarik também disse que não havia assinado os documentos do divórcio porque discordava do conteúdo apresentado. Em entrevista à CNN Brasil, afirmou que seu foco era buscar a guarda compartilhada dos filhos por meio dos advogados.

O processo de separação segue sob segredo de Justiça. Até o momento, Mariana não revelou publicamente os motivos específicos que fundamentaram o pedido de medida protetiva.



