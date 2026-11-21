Reprodução/Internet E.J. Carroll

O ator americano E.J. Carroll morreu na quinta-feira (19), aos 66 anos. Conhecido por participações em séries de televisão como “Law & Order”, “The Deuce” e “Boardwalk Empire”, o artista construiu uma carreira de quase três décadas no cinema e na TV.

A morte foi confirmada por um representante à revista Variety. A causa da morte não foi divulgada até o momento. Segundo informações divulgadas pelo representante Jon Mason, Carroll morreu de forma repentina.

Tudo aconteceu enquanto o famoso seguia para um compromisso profissional de gravação de voz. O ator estava a caminho de uma sessão de dublagem quando faleceu.





Personagens mais conhecidos de E.J. Carroll

Um dos trabalhos mais lembrados de Carroll foi na série “The Deuce”, da HBO, na qual interpretou Fat Mooney. O personagem era responsável por uma sex shop pertencente a Frankie Martino, vivido por James Franco. A produção retratava a indústria pornográfica e a vida noturna de Nova York nas décadas de 1970 e 1980.

Reprodução/Internet E.J. Carroll





Em “Boardwalk Empire”, outra produção da HBO, o ator deu vida ao xerife Victor Sickles em dois episódios exibidos em 2012. A série, ambientada durante a Lei Seca nos Estados Unidos, foi criada por Terence Winter e teve Martin Scorsese como produtor executivo.

Carroll também participou da franquia “Law & Order”. Sua estreia na televisão aconteceu justamente na série, em 1998, quando interpretou um policial. Ao longo dos anos, voltou ao universo da produção em participações em “Law & Order: Special Victims Unit” e “Law & Order: Criminal Intent”.

Reprodução/Internet E.J. Carroll





Ator também esteve em “O Lutador” e “GTA V”

No cinema, E.J. Carroll integrou o elenco de “O Lutador”(2008), dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Mickey Rourke. Também participou de “Estão Todos Bem”, longa de 2009 com Robert De Niro e Kate Beckinsale, e de “Doces Encontros”.

Outro trabalho que ampliou o alcance de sua carreira foi no universo dos games. Em 2013, o ator emprestou a voz a personagens não jogáveis de “Grand Theft Auto V”, conhecido como “GTA V”.

Além desses trabalhos, Carroll fez participações em produções como “The Blacklist”, “Blue Bloods”, “High Maintenance”, “Pose” e “O Justiceiro”. Sua trajetória também incluiu trabalhos em diferentes formatos, com passagens pelo teatro e por produções de áudio.



