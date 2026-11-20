Reprodução Instagram Neymar se pronuncia após dançar música sobre Virginia.

Neymar Jr., de 34 anos, se pronunciou nesta quinta-feira (19) sobre a mais nova polêmica envolvendo ele e Virginia Fonseca, de 27. Em meio aos boatos de affair entre eles, negados por ambos, o jogador do Santos explicou sua reação ao ser surpreendido em campo com uma música sobre a influenciadora.

A provocação partiu da torcida do Coritiba, durante o aquecimento para a partida contra o Santos, na noite desta quarta-feira (19). Nas arquibancadas do Estádio Couto Pereira, os torcedores colocaram para tocar a música "Alô Virginia", sucesso do grupo Chocolate em parceria com a Turma do Pagode. A atitude fez uma clara referência aos boatos de troca de beijos entre os famosos.

Bem-humorado, Neymar não ignorou a provocação e entrou na brincadeira, arriscando uma dancinha ao som do hit que homenageia Virginia Fonseca. O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais rapidamente.

Sem papas na língua, o atacante não ficou calado e justificou sua atitude. Por meio de um comentário deixado em uma publicação do Instagram que repercutia o assunto, ele comentou a provocação e aproveitou para alfinetar os adversários.

"É um jogo mental. Isso eles fizeram de propósito para me desestabilizar e não conseguiram. 3 pontos, quem levou foi o Santos", escreveu o atleta.







A provocação ocorreu após rumores de troca de beijos com Virginia

A brincadeira da torcida do Coritiba ocorreu poucos dias depois de os rumores sobre um suposto de affair entre Virginia e Neymar virem à tona. Segundo informações da jornalista Fábia Oliveira, a ficada teria ocorrido no dia 6 de novembro, em uma festa privativa que antecedeu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O evento não permitia o uso de celulares.

A suposta troca de beijos entre o atacante do Santos e a influenciadora rapidamente repercutiu na web e as equipes de ambos se manifestaram negando veementemente a informação.

Neymar chegou, inclusive, a se manifestar sobre o assunto nas redes sociais."Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido", escreveu o craque na seção de comentários uma publicação que repercutia a suposta ficada.

Na sequência, o atacante publicou um texto nos Stories do Instagram para esclarecer novamente as afirmações. "Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste ver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz", disparou.

A assessoria de Virginia Fonseca também negou o envolvimento entre os dois e classificou as notícias como "absolutamente falsas". Por meio de nota, a equipe da loira afirmou que ela tem sido alvo de rumores de romance com outros homens, inclusive o piloto da Fórmula 1 Franco Colapinto, de 20 anos.

"A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas. Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal. Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida", diz o pronunciamento.





"Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação", finalizou a nota.

Amigos de longa data, Neymar e Virginia já surgiram juntos em campanhas publicitárias para a empresa da influenciadora, WePink, e ações relacionadas ao leilão do Instituto Neymar.

Na ocasião, uma ligação feita por Virginia ao jogador durante a madrugada, para tratar de assuntos profissionais, teria provocado a fúria da esposa de Neymar, Bruna Biancardi. Posteriormente, a influenciadora se desculpou publicamente com Bruna. "Sempre fiz [ligações de madrugada à trabalho]. Peço desculpas se não gostou, mas faz parte", disse à época.

Nesta segunda-feira (16), mesmo após negar qualquer envolvimento com Virginia, Neymar deixou de segui-la no Instagram. A influenciadora, por sua vez, continua acompanhando o craque na rede social.