Reprodução/Instagram Isabelle Abreu e Gabriel Félix

O influenciador digital Gabriel Félix morreu aos 29 anos, na noite de quinta-feira (19). A notícia foi confirmada na manhã desta sexta-feira (20) pela companheira, a também influenciadora Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel.

Em uma publicação de despedida, ela lamentou a perda do noivo e falou sobre a dor de perder o companheiro de tantos anos. A homenagem já ultrapassava 120 mil comentários.





“Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso. Ontem à noite, Gabriel faleceu. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo”, escreveu Isabelle.

Reprodução/Instagram Isabelle Abreu, Gabriel Félix e Amelie





Na sequência, a influenciadora declarou seu amor pelo companheiro e destacou a família que construíram juntos. Os dois são pais de Amelie, de três anos.

O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história Isabelle Abre, influenciadora.





Isabelle também pediu orações e ressaltou a importância de Gabriel na vida da filha.“Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será”, declarou.

Isabelle diz que família ainda não sabe o que aconteceu

Além da publicação, Isabelle usou os Stories para confirmar a morte e falar sobre o momento delicado enfrentado pelos familiares. Segundo ela, ainda não há informações sobre o que aconteceu.

Reprodução/Instagram Gabriel Félix e sua filha Amelie





“Oi, pessoal, infelizmente a notícia é verdadeira. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas o Gabriel faleceu ontem à noite. Peço que orem por ele, peço que clamem a Deus para que o receba com muito amor”, escreveu.

Em seguida, a influenciadora desabafou sobre o impacto da perda:“Eu tô sem chão, eu não sei o que fazer, eu não sei”. Ela também pediu que os seguidores respeitem a privacidade da família neste momento.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. A família também não havia informado detalhes sobre velório e sepultamento.

Reprodução/Instagram Isabelle Abreu e Gabriel Félix





Quem era Gabriel Félix?

Gabriel Félix era influenciador digital, modelo e criador de conteúdo. Ele ganhou visibilidade nas redes sociais ao lado de Isabelle Abreu, com quem dividia vídeos de humor, referências à moda vintage e registros da rotina familiar.

O casal também mantinha um canal no YouTube, chamado Gabriel & Isabelle, no qual publicava conteúdos juntos. Gabriel reunia mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, enquanto Isabelle também acumula mais de 4 milhões de admiradores apenas em sua conta do Instagram.

Os dois tiveram uma filha, Amelie, nascida em outubro de 2023. Em julho de 2025, Gabriel pediu Isabelle em casamento. A paternidade era um tema frequente em suas publicações e, inclusive, apareceu em um de seus últimos registros nas redes sociais.

Em uma mensagem dedicada à filha, ele escreveu: “Às vezes paro e penso: ‘Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso’. Que doideira a vida”.



