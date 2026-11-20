Reprodução Lance Broadway morre aos 43 anos.

O ator e ex-jogador de beisebol Lance Broadway, morreu nesta terça-feira (17), aos 43 anos. O corpo do artista foi encontrado na escadaria de um prédio de apartamentos no Texas, nos Estados Unidos.

Segundo o Instituto Médico Legal do Condado de Dallas, a causa da morte do artista, que fez sucesso no filme "Invasão à Casa Branca", ainda não foi determinada.

A Polícia local informou ao site TMZ que atendeu uma ligação para o 911, número de emergência dos EUA, de uma pessoa que encontrou o corpo do ator na escadaria do edifício residencial por volta das 18h40. Até o momento, o falecimento de Broadway está sendo tratado pelas autoridades como uma morte inexplicável.

Sucesso nos campos de beisebol

Antes de brilhar em produções cinematográficas, Lance Broadway construiu uma carreira relevante no beisebol. Ele iniciou sua trajetória no esporte em 2005, quando entrou para o Chicago White Sox. A estreia como arremessador na lia principal veio dois anos depois, em 2007.

Após atuar em partes de três temporadas com o White Sox, juntou ao New York Mets em 2009, em uma troca que incluiu o veterano Ramón Castro.

Após a mudança para Nova York, Broadway participou de apenas mais oito jogos da Major League Baseball (MLB). Os Mets dispensaram Broadway após a temporada — e, embora ele tenha assinado com os Blue Jays, não conseguiu passar da Triple-A.

Mudança de carreira

Após se aposentar dos campos de beisebol, Lance Broadway passou a se dedicar à atuação. No cinema, ele participou da produção "Invasão à Casa Branca"(2013), longa-metragem estrelado por Gerard Butler. Na trama, ele interpretou o agente do serviço secreto O'Neill, encarregado de proteger o presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart).

Ele também participou de produções como os curtas-metragens "Undeliverable"(2012), "Shattered Reflections"(2015), "Deadly Notes"(2011), e do filme "Food Attack"(2011).

Além disso, Broadway fez parte do elenco de séries televisivas como "Lúcifer"(2016), "Agentes da S.I.E.L.D"(2016), "Real Husbands of Hollywood"(2026), e "Colony"(2016-2017).

Vida pessoal

Lance Broadway nasceu em Bryan, no Texas, em 20 de agosto de 1983. Nas redes sociais, ele mantinha uma imagem discreta e compartilhava momentos ao lado de amigos e familiares.

Em 2010, o ator se envolveu em uma polêmica. Ele teria agredido um homem, causando ferimentos graves no rosto e olho da vítima.