Reprodução/Instagam/@dr.vandergaeta Vander Gaeta é preso

A Justiça decretou, na última quinta-feira (19), a prisão preventiva do advogado Vander Gaeta, de 47 anos, preso em flagrante no mesmo dia sob suspeita de agredir a namorada, a atriz Camila Jeronumo, de 36 anos, em seu apartamento, em São Paulo.

A decisão foi tomada após uma audiência de custódia e um pedido da Polícia Civil, que havia apontado outras situações anteriores de violência doméstica envolvendo duas mulheres, a fim de sustentar o risco de reiteração criminosa, de acordo com o G1.

O lutador de jiu-jítsu foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, tortura, ameaça, violência doméstica e cárcere privado contra a famosa. A atriz afirmou que foi trancada no apartamento por sete horas e que, nesse período, sofreu golpes de "mata-leão" e chegou a desmaiar quatro vezes.

A Polícia Civil também citou um histórico de episódios semelhantes envolvendo três mulheres em um intervalo de 11 anos. O relatório, supostamente, faz menção à atual namorada, a uma ex-companheira que fez denúncias em 2026 e a outra mulher que procurou as autoridades em 2015.





A ex teria ido à polícia pela primeira vez em setembro deste ano e relatou tapas no rosto, chutes e até agressões psicológicas. Depois, chegou a fazer outro boletim de ocorrência, em que afirmou ter levado socos na cabeça, lesões nos braços e nas pernas. Ela disse ter sido estrangulada.

O iG entrou em contato com a defesa do advogado. Assim que obtivermos resposta, a reportagem será atualizada.

Quem é Camila Jeronymo?

É uma atriz e influenciadora que trabalhou em produções de teatro e cinema. Ela conta com mais de 37 mil seguidores no Instagram, onde mostra todos os dias sua rotina de viagens e de trabalhos.

Reprodução/Instagram/@camilajeronymo Camila Jeronymo é agredida por namorado

Camila aparece no elenco do filme Madame Durocher, de 2024. O longa-metragem é dirigido por Dida Andrade e Andradina Azevedo, além de ser protagonizado por André Ramiro, Mateus Solano, Isabel Fillardis, Armando Babaioff, dentre outros. Também fez a peça Névoa Azul, em 2023.