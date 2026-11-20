Reprodução/Instagram Hytalo Santos e Israel Natã

Hytalo Santos e o marido, Israel Natã Vicente, conhecido como Euro, conseguiram uma decisão favorável na Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13), da Paraíba, afastou o reconhecimento de vínculo empregatício em uma ação que havia resultado em uma condenação de aproximadamente R$ 2,5 milhões contra os dois. Com a mudança, o valor foi reduzido a zero.

A decisão foi divulgada pelo advogado Júlio Camargos, que representa os influenciadores. A defesa argumentou que não havia comprovação de subordinação jurídica entre as partes — requisito necessário para caracterizar uma relação de emprego.





Sendo assim, o tribunal acolheu o entendimento e retirou o reconhecimento do vínculo trabalhista.

Justiça retira pagamento de verbas trabalhistas

Com o afastamento do vínculo empregatício, também foram excluídas as obrigações que dependiam do reconhecimento da relação de trabalho. Entre elas estavam o registro em carteira, aviso-prévio, férias acrescidas de um terço, 13º salário, depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), multa de 40% e horas extras.

Em trecho da decisão, o tribunal afirma que, sem o reconhecimento do vínculo, não são devidas as parcelas que têm como pressuposto a existência de um contrato de emprego. O julgamento também afastou a condenação relacionada à jornada de trabalho e ao pagamento de horas extras.

Reprodução/Instagram Hytalo Santos.





Nas redes sociais, Júlio Camargos comemorou o resultado. “A verdade prevaleceu. Atuação conjunta que resultou na vitória dos clientes Hytalo e Euro! Caso de repercussão nacional em que a verdade prevaleceu! Condenação de aproximadamente 2,5 milhões de reais reduzida a zero”, escreveu o advogado.

Hytalo Santos e marido continuam presos

Apesar da decisão favorável na esfera trabalhista, o resultado não altera a situação criminal de Hytalo e Israel. Os dois estão presos desde agosto de 2025 e foram condenados em primeira instância, em fevereiro deste ano, por crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Hytalo recebeu pena de 11 anos e quatro meses de prisão, enquanto Israel foi condenado a oito anos e dez meses. Em 17 de novembro, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa e manteve a prisão preventiva do casal.

O relator do caso no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, apontou risco de fuga e considerou que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes. A análise do tribunal, porém, tratou especificamente da manutenção das prisões, e não do mérito dos crimes pelos quais os dois foram condenados em primeira instância.



