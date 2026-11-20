Reprodução/Instagram Mansão de Carolina Dieckmann tem vista para a pedra da Gávea.

Carolina Dieckmann, de 48 anos, escolheu um refúgio particular no Rio de Janeiro para viver. A mansão da atriz conta com 843 metros e fica localizada em São Conrado, na Zona Sul da capital carioca. Com vista para a Pedra da Gávea, o imóvel reúne decoração sofisticada, espaços de lazer e contato com a natureza.

Como é a mansão de Carolina Dieckmann?

Construída em 2015, a propriedade tem como um dos principais destaques a área externa. O espaço conta com uma piscina grande, jardim, ambiente para a prática de exercícios físicos e um mini campo de futebol. O terreno, considerando as demais áreas do imóvel, totaliza cerca de 1 mil metros quadrados e custou R$ 3 milhões.

Com arquitetura contemporânea, o projeto da casa prioriza a integração com a paisagem carioca e a entrada de luz natural. Por dentro, a mansão segue o conceito aberto, com ambientes conectados e grandes janelas e portas de vidro. A decoração dos cômodos inclui móveis sofisticados, tons neutros e obras de arte.

A estrutura também inclui quatro suítes, duas delas com closet. Além disso, a mansão conta com uma sauna, cozinha ampla e garagem com capacidade para dois carros. O imóvel foi projetada para garantir o conforto e privacidade à família da atriz.

A vista para a Pedra da Gávea é o grande destaque da residência, e o mais compartilhado por Carolina Dieckmann, que costuma praticar ioga contemplando a paisagem da cidade maravilhosa.







O imóvel já foi colocado à venda por R$ 9 milhões

Segundo informações do jornal Extra, a mansão chegou a ser colocada à venda em janeiro de 2022, pela bagatela de R$ 9 milhões. Na época da divulgação da venda, Carolina Dieckmann havia voltado ao Brasil para trabalhar na novela "Vai na Fé", após um período morando em Miami, nos Estados Unidos.

A atriz se mudou para o país com o marido, Tiago Worcman, e os filhos, devido a uma oportunidade profissional recebida pelo companheiro. Eles viveram nos Estados Unidos de 2016 a 2022.

Romance duradouro

Carolina Dieckmann e Tiago Worcman estão juntos há 23 anos. Em junho deste ano, a atriz comemorou mais um aniversário de casamento por meio das redes sociais. Na ocasião, ela estava internada com um quadro de pielonefrite, infecção nos rins, originada por uma infecção urinária assintomática.





"Muito grata pela vida, pela proteção, pelo privilégio de poder me tratar e estar cercada de tanto amor, dedicação, eficiência e comprometimento. Agradeço aos amigos atentos, tão afetuosos, e imensamente, ao meu marido incansável, com quem completo 23 anos, HOJE. Um beijo, se cuidem, e agradeçam.... Sempre. Deus é bom o tempo todo", escreveu ela.

Carolina e Tiago se conheceram ainda na escola, mas engataram um relacionamento anos depois, em 2003. Juntos eles são pais de José, de 19 anos. A atriz também é mãe de Davi Frota, fruto de seu relacionamento anterior com o ator Marcos Frota.