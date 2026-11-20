Reprodução/Divulgação Larissa Nunes, Analu Pimenta, Letícia Vidica e Dandara Albuquerque

O talento e a dedicação são fundamentais para construir uma carreira de sucesso, mas, para mulheres negras no Brasil, o caminho até o reconhecimento profissional ainda é cercado por desafios que vão além da competência.

No audiovisual e no jornalismo, conquistar espaço, ter liberdade para escolher os próprios projetos e ocupar posições de liderança são questões que continuam em discussão dia após dia.

Neste 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, as trajetórias de Larissa Nunes, Letícia Vidica, Analu Pimenta e Dandara Albuquerque ajudam a compreender diferentes aspectos dessa realidade. Com experiências distintas, elas construíram caminhos de destaque em suas áreas e compartilham reflexões sobre as conquistas alcançadas, as barreiras que permanecem e o futuro das profissionais negras no mercado.

Atrizes de televisão, cinema e teatro, Larissa, Analu e Dandara encontraram na arte diferentes possibilidades de expressão. Já Letícia construiu uma trajetória de duas décadas no jornalismo, passando pelos bastidores das redações até conquistar espaço diante das câmeras. Apesar das diferenças entre suas profissões, as quatro apontam a importância de ampliar as oportunidades e permitir que mulheres negras sejam reconhecidas pela diversidade de suas capacidades.

Larissa Nunes

Conhecida por trabalhos em produções como "Coisa Mais Linda", da Netflix, e "Além da Ilusão", da Globo, Larissa Nunes construiu uma carreira que também passa pela música e pelo teatro. Formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP), a artista estreou em 2026 seu primeiro monólogo, "Uma Voz Humana", no qual assumiu sozinha o protagonismo de uma montagem teatral.

Ao falar sobre a experiência, Larissa destacou que o espetáculo representou uma oportunidade de explorar novas possibilidades artísticas e também de apresentar uma perspectiva feminina e negra a partir de um clássico do dramaturgo francês Jean Cocteau.

Segundo a atriz, até onde suas pesquisas chegaram, nenhuma outra atriz negra havia interpretado o monólogo no Brasil.

Esse monólogo também aborda uma faceta, um lugar da mulher, da mulher negra. E atravessar um clássico para contar essa perspectiva como mulher negra acho que foi uma escolha consciente e que a gente cada vez mais precisa, né? Larissa Nunes, atriz.

A artista também chamou atenção para os desafios enfrentados por profissionais negros que ainda não alcançaram o reconhecimento público. Para ela, a realidade de quem vive do próprio ofício exige coragem e persistência.

"Eu acho que os artistas pretos, de modo geral, não fazem nada sem ousadia. A gente não sai de casa se não for corajoso. O nosso país ainda maltrata muito a realidade do artista que não é celebridade e que está a serviço do próprio ofício, a serviço da sociedade", refletiu.

Reprodução/Divulgação Larissa Nunes

Quando o assunto é o mercado audiovisual, Larissa reconhece os avanços na participação de atrizes negras em novelas, filmes e produções de streaming. No entanto, pondera que conquistar espaço não significa necessariamente receber o suporte necessário para desenvolver uma carreira.

"Qual é o preço dessa revoada? Qual é o preço dessa participação, dessas entradas? Como a gente tem sido cuidada para gestar da melhor forma as nossas carreiras?", questionou.

A atriz relatou que, em diferentes trabalhos, sentiu falta de um acompanhamento que fosse além das questões profissionais, incluindo atenção à saúde mental e à compreensão da responsabilidade envolvida em cada personagem.

Para ela, também é necessário ampliar a complexidade das histórias destinadas às pessoas negras. Ela defende que personagens de diferentes classes sociais e profissões tenham suas trajetórias aprofundadas, sem ficarem restritos a papéis sociais já conhecidos.

"A nossa missão é fazer com que esses papéis sociais conquistem camadas, conquistem complexidades", destacou.

Letícia Vidica

A jornalista Letícia Vidica também vive um momento importante profissionalmente. Com 20 anos de carreira, ela passou por diferentes áreas da comunicação e construiu uma trajetória que começou nos bastidores das redações. Atualmente, é repórter de entretenimento da TV Globo, com participações em programas como "Encontro com Patrícia Poeta", "Mais Você" e "É de Casa".

Uma das idealizadoras do coletivo Herdeiras de Glória Maria, que reúne jornalistas negras, Letícia também trabalhou em projetos voltados à diversidade e inclusão durante sua passagem pela CNN Brasil.

Reprodução/Divulgação Letícia Vidica

Ao recordar sua trajetória, a jornalista destacou que não existe uma única conquista capaz de representar sua caminhada. Entretanto, um período fora das emissoras foi especialmente importante para reconhecer o respeito que havia conquistado no mercado.

"Ali eu percebi que a Letícia Vidica tinha se consolidado, que o meu nome já era respeitado, que, independentemente do local onde eu estivesse, as pessoas conheciam o trabalho da Letícia Vidica. Eu percebi que aquilo tinha virado uma marca", contou.

Mesmo após duas décadas de profissão, a comunicadora afirma que continua pensando nos próximos passos. Entre os objetivos está assumir projetos de maior protagonismo na televisão e, futuramente, comandar sua própria atração.

"Eu brinco que quero ser a Oprah brasileira. O universo é quem sabe, né? A gente trabalha e busca a cada dia", disse.

Ao falar sobre a presença de mulheres negras no jornalismo, Letícia avalia que houve avanços significativos. Ela destaca que profissionais negros passaram a ocupar diferentes espaços, desde a reportagem até a apresentação de telejornais e a cobertura de áreas como política, economia, esporte e entretenimento.

Para a jornalista, a naturalização dessas presenças é uma das principais conquistas dos últimos anos. Entretanto, ela ressalta que ainda é necessário ampliar a participação negra nos cargos de liderança e decisão.

Os cargos de liderança ainda não são ocupados por pessoas negras em sua maioria, mas a gente já vê profissionais negros em cargos de liderança nas redações Letícia Vidica, apresentadora e jornalista.





Letícia defende que a inclusão precisa alcançar todos os setores da comunicação, dos bastidores ao protagonismo diante das câmeras.

Analu Pimenta

Atriz, cantora e dubladora, Analu Pimenta conquistou um importante reconhecimento em novembro de 2026. Ela venceu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em Musicais por sua interpretação de Tina Turner em "TINA – Tina Turner, O Musical".

A conquista marcou um momento especial na carreira da artista, que dedicou o reconhecimento ao filho e falou sobre maternidade, persistência e a necessidade de ampliar as oportunidades para profissionais negros.

Reprodução/Divulgação Analu Pimenta

Ao comentar o significado do prêmio, Analu definiu a vitória como o encerramento de uma fase marcada pela resistência e o início de um novo momento profissional.

"Foi quase que o fechamento de um ciclo e início de outro. O fechamento de um ciclo de muita resiliência e muita coragem de que daria certo, estava no caminho certo, mesmo tudo dizendo que não. E o início do caminho da certeza. Certeza que estava certa, certeza que fiz um bom trabalho e farei outros, certeza que mereço um caminho de vitória e não só de luta", afirmou.

A preparação para interpretar Tina Turner também deixou marcas na atriz. Durante a temporada, Analu precisou representar uma história real atravessada por violência, preconceito e superação, experiência que, segundo ela, exigiu muita força emocional.

"A história dela me atravessava todos os dias enquanto eu estava representando uma história que ela viveu de verdade", contou.

A artista explicou que a trajetória da cantora norte-americana também serviu como inspiração nos momentos mais difíceis do trabalho. "Em dias muito difíceis, eu só pensava: 'Você não está passando pela metade do que ela passou e ela venceu, então bora para frente'", relembrou.

Apesar da conquista, Analu não pretende limitar suas escolhas profissionais a personagens que correspondam às expectativas do mercado sobre mulheres negras. Pelo contrário, ela deseja justamente explorar papéis que desafiem essas limitações.

Eu gostaria de experimentar personagens que não estão dentro do perfil esperado para mim. Gostaria de ocupar lugares que as pessoas não imaginam pessoas como eu ocupando Analu Pimenta, atriz e dubladora.

Para a atriz, é fundamental que meninas e mulheres negras recebam as mesmas oportunidades oferecidas às mulheres brancas, considerando também as diferenças de condições e demandas que ainda existem na sociedade.

Dandara Albuquerque

Com trabalhos em produções como "Espelho da Vida", "Gênesis", "Luz", da Netflix, e "Pecadora", Dandara Albuquerque também construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. Antes de seguir profissionalmente na atuação, ela se formou em Direito e chegou a passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A mudança de carreira aconteceu em 2016, quando decidiu investir no sonho de trabalhar como atriz. Desde então, participou de diferentes produções e assumiu personagens que a levaram a refletir sobre questões como maternidade, liberdade feminina, espiritualidade e racismo.

Reprodução/Divulgação Dandara Albuquerque

Ao falar sobre a personagem Isabela, da série "Luz", Dandara destacou a importância de representar uma mulher negra em uma posição de liderança. A experiência também a fez refletir sobre as cobranças enfrentadas por mulheres que precisam provar constantemente sua capacidade profissional.

Já em "Pecadora", a atriz encontrou outras discussões, especialmente sobre o desejo feminino e a influência do machismo, do patriarcado e do fanatismo religioso na liberdade das mulheres.

Dandara afirma que o mercado artístico ainda carrega uma desigualdade histórica, na qual profissionais negros precisaram enfrentar a escassez de oportunidades e a pressão de representar uma exceção dentro de determinados espaços.

Sinto que pessoas negras sempre precisaram se esforçar muito mais para se destacar, conquistar reconhecimento, ocupar espaços e agarrar as poucas oportunidades que nos eram oferecidas Dandara Albuquerque, atriz e advogada.

A atriz também falou sobre a pressão de sentir que não poderia cometer erros, já que sua atuação poderia ser utilizada como justificativa para impedir que outras pessoas negras conquistassem oportunidades semelhantes.

Apesar de reconhecer mudanças, Dandara acredita que a representatividade só poderá avançar plenamente quando pessoas negras também estiverem presentes nos espaços responsáveis por criar e decidir quais histórias serão contadas.

"Acredito que, enquanto os lugares de poder e de decisão continuarem sendo ocupados majoritariamente por pessoas brancas, a representatividade negra não será plena", afirmou.

Para ela, é necessário ampliar a presença de autores, roteiristas, diretores e profissionais negros em toda a cadeia de produção audiovisual, além de garantir que mulheres também ocupem posições de liderança.

A atriz defende um futuro em que profissionais negras possam escolher seus projetos e construir personagens sem que a cor da pele determine os limites de suas possibilidades. "Já estamos caminhando nessa direção", concluiu.



