Reprodução/Instagram Zé Felipe convida Karoline Lima para acompanhá-lo em festival na Bahia.

Zé Felipe, de 28 anos, convidou Karoline Lima, de 30, para acompanhá-lo no festival "Uma Por Ano", que será realizado por ele nesta quinta-feira (19), em Salvador, na Bahia. O convite ocorreu poucos dias depois de os dois movimentaram a web após trocarem interações nas redes sociais.

O músico incluiu o nome da influenciadora entre suas convidadas para o evento e chegou a emitir uma passagem aérea para ela. Segundo informações do Portal Leo Dias, o credenciamento da influenciadora para o evento já foi realizado.

Karoline Lima e Zé Felipe deram o que falar na última semana, quando trocaram interações no Instagram. Na ocasião, o cantor causou burburinho ao compartilhar um vídeo da influenciadora dublando a nova música do artista, "Ai, Bebê", uma parceria com o cantor Felipe Amorim.

No vídeo, Karoline aparece sensualizando enquanto cantando o refrão da música que diz: "Só de pensar, eu fico todo me tremendo. Por nada, fica martelando na minha mente essa porr* desse ui. E não passa. E pra acabar de maltratar tu vem me vendo assim. Meu vício é ouvir você gemer. Tua vozinha é gostosa demais, da minha mente não sai".

O registro foi gravado antes de Karoline curtir uma noitada acompanhada de uma amiga. Na madrugada deste sábado (14), a loira publicou alguns vídeos em que aparece bebendo em uma balada.

Vale destacar que a influenciadora ficou solteira recentemente. No início de novembro, ela confirmou o fim de seu noivado com o jogador do Flamengo, Léo Pereira, com quem viveu uma relação de idas e vindas.

Zé Felipe também está solteiro. O cantor não assume um relacionamento desde dezembro do ano passado, quando viveu um namoro relâmpago com Ana Castela.

Outra suposta affair foi convidada para evento

Além de Karoline Lima, quem também deve marcar presença no evento é a influenciadora Luiza Marquesa. Em abril deste ano, a jovem foi apontada como possível affair do cantor sertanejo. Ele chegou a publicar um vídeo dançando com ela, em clima de romance.

Na ocasião, o ex-namorado de Luiza, o streamer Lucas Zanolini, reagiu ao vídeo ao vivo e demonstrou surpresa com a situação. Eles haviam colocado um fim no relacionamento há cinco dias quando Zé Felipe publicou o vídeo.

Reprodução/Instagram Lucas Zanolini, Luiza Marquesa e Zé Felipe.

Apesar da interação entre Luiza e o cantor sertanejo ter dado o que falar na época, eles não chegaram a assumir um relacionamento. Posteriormente, a jovem, que é influenciadora e criadora de conteúdo adulto, chegou a reatar o namoro com Lucas Zanolini. No entanto, o relacionamento chegou ao fim novamente em outubro.