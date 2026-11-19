Reprodução/X Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel , 63 anos, conseguiu uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em um processo por violação de direitos autorais que se arrasta há mais de duas décadas. Na terça-feira (17), a Terceira Turma da Corte alterou um dos critérios utilizados para calcular a indenização que sua empresa, Xuxa Promoções e Produções Artísticas (XPPA), deverá pagar ao publicitário Leonardo Soltz.

Com a mudança, a estimativa da indenização, que poderia chegar a R$ 80 milhões, deve ficar em torno de R$ 10 milhões, segundo informações da revista Veja. A quantia exata, porém, ainda não foi definida e dependerá de novos cálculos na Justiça.

Apesar disso, é importante destacar que a decisão não anulou a condenação por violação de direitos autorais e de marca, já reconhecida em etapas anteriores do processo.

O julgamento analisou recursos apresentados pelas duas partes. Por maioria de votos, os ministros acolheram parcialmente o pedido da empresa de Xuxa. Já o recurso de Leonardo Soltz e da empresa Soltz Publicidade foi rejeitado por unanimidade.

Entenda por que a indenização de Xuxa foi reduzida

O principal ponto discutido no STJ foi a quantidade de revistas em quadrinhos que deveria ser considerada no cálculo da indenização. A disputa envolve personagens criados por Leonardo Soltz para o projeto infantil “Turma do Cabralzinho”, desenvolvido para as comemorações dos 500 anos do Brasil.

Reprodução/Internet Xuxa

Segundo o publicitário, a proposta foi apresentada à produtora de Xuxa em 1999, mas a negociação para uma parceria não avançou. Posteriormente, a empresa da apresentadora lançou a “Turma da Xuxinha”, com personagens que, segundo Soltz, reproduziam elementos de sua criação sem autorização.

A Justiça reconheceu a violação dos direitos autorais e de marca. A controvérsia passou, então, a envolver o valor que deveria ser pago como reparação pelos prejuízos.

Durante a fase de cálculo da indenização, uma perícia judicial identificou uma tiragem de aproximadamente 97 mil exemplares por mês. Esse parâmetro foi considerado nas instâncias anteriores para estabelecer o montante da reparação.

No julgamento mais recente, porém, prevaleceu o entendimento de que o cálculo referente às revistas deveria considerar como referência 3 mil exemplares, além das unidades apreendidas durante o processo. A decisão seguiu o critério previsto no artigo 103 da Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998).

A proposta foi apresentada pela ministra Daniela Teixeira e recebeu o apoio da ministra Nancy Andrighi e dos ministros Moura Ribeiro e Ricardo Villas Bôas Cueva. O ministro Humberto Martins ficou vencido nesse ponto.

Defesa de Leonardo Soltz pretende recorrer

A decisão provocou reação da defesa de Leonardo Soltz, que pretende recorrer para tentar restabelecer os critérios de cálculo adotados anteriormente pela Justiça.

Reprodução Instagram Xuxa Meneghel

Os representantes do publicitário argumentam que a perícia judicial identificou uma tiragem mensal muito superior à quantidade definida pelo STJ. A defesa também sustenta que o trabalho técnico foi considerado pelas instâncias anteriores e que a mudança surpreendeu os representantes do autor da ação.

O publicitário criticou o entendimento adotado pelo tribunal e afirmou que a decisão pode transmitir uma mensagem negativa a criadores que enfrentam disputas por uso não autorizado de suas obras.

A XPPA, por sua vez, questionava os parâmetros utilizados na perícia e defendia a revisão dos valores. Durante a discussão judicial, a empresa argumentou que recebia 5% do faturamento líquido dos produtos de higiene infantil comercializados pela Baruel com a marca Xuxinha, mas não participava diretamente das receitas de revistas e bonecos de pelúcia.

Processo dura mais de 20 anos

A disputa judicial teve origem no fim da década de 1990 e envolve o projeto “Turma do Cabralzinho”, criado por Leonardo Soltz para as comemorações dos 500 anos do Brasil.

O publicitário afirma que apresentou a ideia à produtora de Xuxa em 1999, mas não chegou a fechar um acordo. Depois, a empresa da apresentadora lançou a “Turma da Xuxinha”, que passou a ser utilizada em materiais infantis e em uma campanha comercial com a fabricante de produtos de higiene Baruel.

Soltz acionou a Justiça alegando que personagens de sua criação haviam sido utilizados sem autorização. A ação foi ajuizada em 2004 e, ao longo dos anos, passou por diferentes etapas até que a violação dos direitos autorais e de marca fosse reconhecida.

O valor da indenização também foi revisto durante a tramitação. Uma perícia apontou danos materiais de aproximadamente R$ 65,2 milhões, enquanto decisões anteriores estabeleceram outros parâmetros para a reparação. Agora, com o novo entendimento do STJ, será necessário refazer parte dos cálculos.



