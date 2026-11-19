Reprodução/TV Record Humorista Renato Aragão

Renato Aragão e sua família, que corriam o risco de ter a mansão onde moram, no Rio de Janeiro, penhorada, tiveram um alívio.

A 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio suspendeu, por 30 dias, a execução fiscal que previa a cobrança de meio milhão de reais e, consequentemente, a ordem de penhora, que estava prevista para o final de outubro, de acordo com Ancelmo Gois.

A juíza responsável pelo caso considerou o pedido dos advogados do humorista, que informaram à Justiça que existe uma negociação em andamento para quitar a dívida. Didi deve R$ 548 mil em IPTU.

Mansão de Renato Aragão foi anunciada por R$ 18 milhões

Localizada no Pontal Oceânico, na região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, a propriedade foi colocada à venda por R$ 18 milhões. O imóvel tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e reúne espaços de lazer e estrutura de alto padrão.

Entre as características divulgadas estão quatro suítes, heliponto, piscina, biblioteca, quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva e jardins. A residência também conta com amplas áreas de convivência.

Reprodução/X Imóvel de Renato Aragão

Apesar da determinação judicial, a mansão não foi automaticamente levada a leilão. Segundo a reportagem, a penhora é uma etapa do processo de execução fiscal, e uma eventual venda judicial poderá ocorrer caso a cobrança avance sem que a situação seja resolvida.

Dívida já havia sido noticiada em maio

A situação envolvendo o IPTU do imóvel já havia sido divulgada em maio deste ano. Na ocasião, a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou na Justiça para solicitar o bloqueio da mansão como forma de garantir o pagamento da dívida tributária.

Em nota, a administração municipal informou que o imóvel apresentava débitos relativos aos exercícios de 2021 a 2023 e que havia ajuizado uma execução fiscal.

Na época, a equipe de Renato Aragão informou que a dívida estava sendo negociada, mas ao que tudo indica um acordo não foi finalizado.