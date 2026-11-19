Reprodução/Instagram Neymar dança "Alô, Virginia" em meio a rumores de affair.

A polêmica envolvendo Virginia Fonseca, de 27 anos, e Neymar Jr., de 34, ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (18). O jogador viralizou nas redes sociais ao surgir dançando a música "Alô, Virginia", do grupo Chocolate em parceria com a Turma do Pagode.





O momento aconteceu em pleno Estádio Couto Pereira, em Curitiba, durante o aquecimento antes da partida entre Santos e Coritiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas imagens, Neymar aparece batendo bola com os companheiros de time. Quando a música, feita em homenagem à Virginia Fonseca, ecoa pelo estádio, o atleta dá uma sambadinha ao som do refrão, que cita o nome da influenciadora.

"Alô, Virginia! Me ajuda a esquecer essa menina, cancela o body splash de Vanilla, proíbe a mulherada de usar", diz o trecho que fez o craque dançar.

Vale destacar que a reação de Neymar à música dedicada à influenciadora ocorreu em meio aos boatos de que os dois teriam trocado beijos em uma festa.

O jogador é casado com Bruna Biancardi, que está grávida da terceira filha do casal. Já Virginia, está solteira desde o fim de seu relacionamento com Vini Jr., anunciado no dia 11 de outubro.





Neymar e Virginia negam affair

A suposta troca de beijos entre Virginia e Neymar foi noticiada pela jornalista Fábia Oliveira neste domingo (15). A ficada teria ocorrido no dia 6 de novembro, em uma festa privativa que antecedeu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O evento não permitia o uso de celulares.

A suposta troca de beijos entre o atacante do Santos e a influenciadora rapidamente repercutiu na web e as equipes de ambos se manifestaram negando veementemente a informação.

Neymar chegou, inclusive, a se manifestar sobre o assunto nas redes sociais."Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido", escreveu o craque na seção de comentários uma publicação que repercutia a suposta ficada.

Na sequência, o atacante publicou um texto nos Stories do Instagram para esclarecer novamente as afirmações."Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste ver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz", disparou.

A assessoria de Virginia Fonseca também negou o envolvimento entre os dois e classificou as notícias como "absolutamente falsas". Por meio de nota, a equipe da loira afirmou que ela tem sido alvo de rumores de romance com outros homens, inclusive o piloto da Fórmula 1 Franco Colapinto, de 20 anos.





"A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas. Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal. Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida", diz o pronunciamento.

"Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação", finalizou a nota.

Amigos de longa data, Neymar e Virginia já surgiram juntos em campanhas publicitárias para a empresa da influenciadora, WePink, e ações relacionadas ao leilão do Instituto Neymar.

Na ocasião, uma ligação feita por Virginia ao jogador durante a madrugada, para tratar de assuntos profissionais, teria provocado a fúria de Bruna Biancardi. Posteriormente, a influenciadora se desculpou publicamente com Bruna. "Sempre fiz [ligações de madrugada à trabalho]. Peço desculpas se não gostou, mas faz parte", disse à época.