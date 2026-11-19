Reprodução/Internet Casa de veraneio de Silvio Santos

Uma antiga casa de veraneio da família Abravanel, que pertenceu ao apresentador Silvio Santos (1930-2024), voltou ao mercado imobiliário. Localizada em Mairiporã, na Grande São Paulo, a propriedade está sendo anunciada por R$ 5,5 milhões e já vem chamando a atenção dos internautas.

O imóvel, que serviu como refúgio de descanso para o comunicador e seus familiares durante várias décadas, passou por reformas significativas antes de receber um novo anúncio de venda.

Construída na década de 1970, a residência tem aproximadamente 670 metros quadrados de área construída em um terreno de cerca de 6 mil metros quadrados. Entre os atrativos estão três suítes, piscina, spa com ofurô, espaço para adega e uma casa independente destinada a hóspedes.

Outras caractéristicas que também recebem bastante destaque é a área verde, que também integra a propriedade. Isso faz com que a propriedade tenha uma proposta de casa de campo e ofereça um ar acolhedor especial.

Reprodução/Internet Casa de veraneio de Silvio Santos

Casa já foi anunciada por R$ 6,2 milhões

O preço atual representa uma redução em relação ao primeiro anúncio. Segundo informações divulgadas, a propriedade chegou a ser oferecida por R$ 6,2 milhões no ano passado. No entanto, agora, o valor pedido é de R$ 5,5 milhões, ou seja, uma diferença de R$ 700 mil.

Reprodução/Internet Casa de veraneio de Silvio Santos

A casa também já havia sido notícia em novembro de 2025. Na ocasião, diversos portais chegaram a informar que o imóvel tinha sido vendido após passar por diferentes anúncios no mercado, que chegaram a superar os R$ 6 milhões. Contudo, a propriedade voltou a ser colocada à venda.

Reprodução/Internet Casa de veraneio de Silvio Santos

Refúgio da família Abravanel

A propriedade em Mairiporã foi utilizada por quase cinco décadas como espaço de descanso da família de Silvio Santos. Após a morte do apresentador, em agosto de 2024, o imóvel passou por um período sem uso e, posteriormente, recebeu uma reforma antes de retornar ao mercado imobiliário.

A estrutura reúne espaços de convivência e lazer, com piscina, spa com ofurô e uma área verde ampla. A casa de hóspedes também permite acomodar visitantes de forma independente e com total privacidade, sem interferir na residência principal.



