Reprodução/Instagram/@camilajeronymo Camila Jeronymo é agredida por namorado

A atriz Camila Jeronymo foi mantida em cárcere privado e agredida pelo namorado, o advogado e atleta de jiu-jítsu Vander Gaeta, em um apartamento na Avenida Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na noite da última quarta-feira (18). A Polícia Militar resgatou a vítima e prendeu o suspeito.

As equipes da Polícia Militar foram até o local, utilizado para locações por aplicativo, após uma amiga ligar e avisar que a artista precisava de socorro. Os policiais foram até o condomínio, mas tiveram dificuldades para entrar no apartamento.

A reportagem do iG entrou em contato com os envolvidos, mas não obteve retorno. Ao Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a vítima conseguiu sair do apartamento correndo, com hematomas no rosto, no pescoço e na região do peito. O advogado se trancou no banheiro. Após uma negociação, ele foi preso.

Segundo informações divulgadas pela polícia, a atriz mantinha um relacionamento com Vander havia um mês. Ela afirmou que, após uma discussão com o namorado, foi espancada e obrigada a fazer uma transferência via Pix.

No depoimento, Camila enfatizou que, durante as agressões, era ameaçada de morte se denunciasse o namorado.

Vander Gaeta tem uma medida protetiva contra ele por uma denúncia de violência doméstica feita pela ex-esposa, da qual se separou recentemente.

Quem é Camila Jeronymo?

É uma atriz e influenciadora que trabalhou em produções de teatro e cinema. Ela conta com mais de 37 mil seguidores no Instagram, onde mostra todos os dias sua rotina de viagens e de trabalhos.

Camila aparece no elenco do filme Madame Durocher, de 2024. O longa-metragem é dirigido por Dida Andrade e Andradina Azevedo, além de ser protagonizado por André Ramiro, Mateus Solano, Isabel Fillardis, Armando Babaioff, dentre outros. Também fez a peça Névoa Azul, em 2023.



