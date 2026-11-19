Reprodução/Instagram/Divulgação Anitta está no do GTA 6

Anitta, 33 anos, conquistou mais um espaço na carreira internacional, desta vez no universo dos videogames. A cantora é uma das atrações de Grand Theft Auto VI, o aguardado GTA 6, lançado nesta quinta-feira (19). Na produção da Rockstar Games, ela interpreta a Dra. Nita, uma médica que apresenta um programa de rádio sobre sexo, intimidade e relacionamentos.

Entretanto, isso não é tudo! Além da dublagem, a artista também tem uma música na trilha sonora do jogo, que já vem fazendo sucesso nas redes sociais e entre os jogadores.

A participação foi confirmada pela própria Anitta nas redes sociais na quarta-feira (18). No game, a personagem comanda o podcast fictício “Ask Dr. Nita”(“Dra. Nita Responde”), transmitido pela estação de rádio The Wipe.





Com o humor adulto característico da franquia, a atração recebe convidados, responde às dúvidas dos ouvintes e aborda assuntos relacionados à vida amorosa e sexual.

Um detalhe que chama a atenção é que a brasileira conversa em português durante o programa, usando a própria voz. Apesar de interpretar uma personagem do jogo, Anitta não aparece como uma figura jogável ou com um avatar circulando pelo mapa: sua participação acontece apenas por meio do conteúdo em áudio.

Reprodução/Instagram Anitta posa de biquíni durante viagem ao Egito





Qual música de Anitta toca no GTA 6?

A cantora também marca presença na programação musical do game. A faixa escolhida foi “Touch & Go”, versão em inglês de “Vai Dar Caô”, música de seu álbum *Equilibrivm*. A canção funciona como tema de abertura do podcast apresentado pela Dra. Nita.

A novidade representa mais uma oportunidade de levar o repertório da artista ao público internacional. Além disso, a participação tem um significado especial para a própria franquia: o programa comandado por Anitta integra a introdução dos podcasts ao universo de GTA.

Em entrevista ao Voxel, do Estadão, Ivan Pavlovich, vice-presidente de música da Rockstar Games, celebrou a colaboração com a brasileira e destacou a satisfação da empresa em contar com a cantora para interpretar a personagem.

Foto: Reprodução/HBO Atriz Barbie Ferreira





Anitta não estará sozinha no “Ask Dr. Nita”. A atriz Barbie Ferreira, conhecida por interpretar Kat Hernandez na série Euphoria, também faz uma participação especial no podcast fictício.

A artista, que tem ascendência brasileira, conversa em português com a personagem interpretada pela cantora em um dos episódios.

A banda Sepultura aparece na programação da rádio The Chamber 106.6 com a faixa “Territory”. Já o grupo Azymuth integra a estação Leonida Jazz com “Águia Não Come Mosca”. A cantora Cristina Camargo também está no jogo, com a música “Moral Tem Hora”, na Worldwide FM.

Quais outros famosos estão no GTA 6?

Além de Anitta, o GTA 6 reúne artistas conhecidos internacionalmente, seja na apresentação das estações de rádio ou na trilha sonora. Entre os nomes confirmados estão Bad Bunny, Lana Del Rey, Robyn e Burna Boy.

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O cantor porto-riquenho Bad Bunny divide a apresentação da Cocoteo FM com RaiNao, estação dedicada à música latina. Já Lana Del Rey participa da Back Country Radio, voltada à música country, enquanto Robyn e a modelo Alex Consani comandam a programação pop da Flash FM.

Burna Boy e o DJ Palms Trax ficam responsáveis pela AfroBank FM, dedicada ao afrobeats. A programação também conta com nomes como Morgan Wallen, Trick Daddy, Trina e integrantes do Slayer, Kerry King e Tom Araya, em diferentes estações.

Na trilha sonora, aparecem ainda artistas como Charli XCX, Zara Larsson, PinkPantheress, Black Sabbath, Pitbull, Travis Scott e Yung Lean.

Quando GTA 6 foi lançado?

Desenvolvido pela Rockstar Games, Grand Theft Auto VI chegou ao público nesta quinta-feira (19), após 13 anos desde o lançamento de seu antecessor, GTA V, em 2013.

A história se passa em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, e tem como protagonistas Lucia Caminos e Jason Duval, um casal envolvido no universo do crime. O cenário principal é Vice City, cidade fictícia que já apareceu em outros títulos da franquia.



