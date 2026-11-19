Reprodução/Instagraam Alexander Haskin, ator de "You", morre aos 38 anos,

O ator Alexander Haskin, que participou da série You (2018–2025), morreu na última segunda-feira (16), aos 38 anos, após agredir uma mulher e pular de um píer em Santa Mônica, na Califórnia.

Segundo testemunhas, Haskin foi visto dando um tapa no rosto de uma mulher e, em seguida, pulando do píer e desaparecendo no mar. De acordo com o New York Post, policiais foram acionados às 16h50 e, minutos depois, o corpo do artista foi retirado da água, já sem vida.

O pai do ator, Dana Haskin, agente da Polícia Rodoviária da Califórnia, disse à imprensa que o filho não parecia estar passando por nenhum tipo de sofrimento antes do incidente. Ele também afirmou não saber por que o ator pulou no mar. Além disso, disse não ter ideia de quem é a mulher agredida pelo filho.

"No calor do momento, quem sabe do que o cérebro humano é capaz? Ainda é um grande mistério para nós... Continuamos nos perguntando o porquê", disse Dana ao falar sobre a morte do artista.

Quem foi Alexander Haskin?

Alexander Haskin era ator de figuração, personal trainer e ex-integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele teve pequenas participações em produções como "You", da Netflix, "The Rookie", da ABC, e "Mayans M.C.", do Hulu.

Apesar das participações em séries conhecidas, os papéis de Haskin eram pequenos e sem falas. Com isso, ele não era integrante do elenco principal dessas produções.

Paralelamente ao trabalho como ator, Alexander Haskin desenvolvia atividades profissionais na área de condicionamento físico e nutrição esportiva.

De acordo com informações divulgadas pelo Los Angeles Times, o ator cresceu em Long Beach,na Califórnia, e estudou música na Long Beach City College, onde explorou especialmente o piano.

Posteriormente, ingressou nas Forças Aérea dos Estados Unidos, tendo passado boa parte do período militar em Denver, no Colorado. Após deixar a carreira militar, passou a se dedicar ao trabalho como personal trainer, à nutrição e ao fisiculturismo.

O interesse pela atuação teve início pouco tempo depois, quando passou a participar de audições e conquistar pequenos papéis em produções da televisão norte-americana e de plaraformas de streaming.

Com pouco mais de mil seguidores no Instagram, Haskin usava a rede social para publicar vídeos relacionados ao universo fitness. Ele também divulgava seus serviços on-line como personal trainer. A última publicação dele nas redes sociais foi em 12 de setembro.