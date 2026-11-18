Reprodução/Instagram Patrícia Abravanel e Fábio Faria se reconciliaram.

Patrícia Abravanel se reconciliou com Fábio Faria após o empresário e ex-Ministro das Comunicações ter tido conversas vazadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Há pouco mais de um mês a apresentadora havia aparecido sem aliança nos bastidores do SBT e durante uma viagem à Itália.

No aniversário da apresentadora, ocorrido no dia 4 de outubro, Fábio Faria também não chegou a fazer nenhuma declaração pública à esposa.

A suposta crise entre o casal começou após o empresário ter sua relação com Daniel Vorcaro exposta. Em setembro, a revista Piauí publicou uma troca de mensagens comprometedora entre o ex-banqueiro e o ex-político.

Em um dos diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF), Fábio e Vorcaro organizam uma festa de Halloween com 120 prostitutas e 60 convidados na tradicional casa noturna paulistana, Madame Satã. Faria teria, inclusive, confessado que mentiu para a esposa. Após a divulgação dos diálogos, o ex-político negou sua participação no evento.

Posteriormente, a revista voltou a expor a relação próxima entre Vorcaro e Fábio Faria. Desta vez, o ex-Ministro das Comunicações surgiu em fotos durante festas e encontros luxuosos promovidos pelo dono do Banco Master.

No começo de outubro, Patrícia Abravanel passou a demonstrar os primeiros sinais de que o casamento com Fábio Faria enfrentava uma crise. Na ocasião, a apresentadora surgiu sem aliança durante os bastidores de gravações no SBT.

Poucos dias depois, o Portal Leo Dias afirmou que a apresentadora e o ex-político estariam vivendo em casas separadas. Em seguida, Patrícia partiu para uma viagem à Itália, acompanhada apenas dos três filhos e da mãe. . A amigos, Patrícia disse que os dois estavam dando um tempo.

De acordo com informações divulgadas pelo Jornal Extra, ao retornar da viagem, o casal, que não chegou a colocar um ponto final no relacionamento, voltou a conversar. A apresentadora seguiu os conselhos da mãe e de pessoas próximas, principalmente da mesma religião (ela é evangélica) e decidiu perdoar o marido.





Reconciliação em sigilo

A crise no casamento de Patrícia Abravanel e Fábio Faria repercutiu bastante nas redes sociais. Com isso, a apresentadora recebeu muito apoio dos fãs, que a incentivaram a colocar um fim no relacionamento com o empresário.

Por esta razão, a famosa optou por manter a reconciliação em segredo. Inclusive, ela e Fábio seguem morando em casas separadas, como um recomeço de namoro.