Reprodução/Instagram Paolla Oliveira quase perde voo por confusão com nome verdadeiro.

Paolla Oliveira, de 44 anos, revelou uma situação inusitada que viveu por causa de seu nome artístico. Nascida Paola Caroline Oliveira Silva, a atriz contou que quase perdeu um voo porque funcionários do aeroporto a chamaram pelo nome de registro.

Em entrevista ao Podcast "40 Perguntas", comandado por Giovanna Ewbank, a atriz revelou como a situação aconteceu. Na ocasião, funcionários chamavam por Caroline Silva, sem perceber que a passageira procurada era a atriz. "Eu estava sentada na porta do embarque. A pessoa falou: 'Bom, Paolla Oliveira não deve estar nesse voo. Cadê a Caroline Silva?'. Começaram a chamar Caroline Silva, mas ela não anunciou. Ela estava esperando", disse Paolla.

Em outra situação, a atriz teve problemas ao apresentar um documento de identidade com o nome diferente daquele que constava na passagem aérea. Enquanto a passagem havia sido emitida em nome de Paolla, o documento da famosa apresentava seu nome de registro.

"Eu cheguei com a identidade e falaram: 'Não, querida, você não pode ir'. Eu falei: 'Mas sou eu, você está vendo?'. Deu uma confusão, eu consegui mudar", contou a artista.

Vale destacar que Paolla Oliveira mudou a grafia de seu nome artístico em 2012 após completar 30 anos e consultar uma numeróloga de confiança.





Apelidos fofos

No bate-papo, Paolla Oliveira ainda revelou que algumas pessoas a chamam de Caroline como uma forma de demonstrar proximidade."Fãs me chamam de Caroline, você acredita? Parece que é um sinônimo de ser mais próximo. Você fala: 'Oi, Caroline'. E eu: 'Gente, que é isso?'", disse.

Segundo Paolla, sua equipe costuma chamá-la de Carol, especialmente quando estão em lugares públicos, justamente para evitar chamar atenção. "Normalmente eles me chamam de Carol. 'Carol, Carol, Carol'. Não chamam de Paolla que é para não [chamar atenção]", contou.

Paolla Oliveira abre o jogo sobre desejo

A atriz também comentou sobre relacionamentos e intimidade. Para ela, relações eu acontecem naturalmente são as melhores. "Eu gosto mais quando as coisas fluem, sabe? Quando você não tem que explicar. Acho que é a forma mais deliciosa de estar numa relação que envolve desejo", afirmou.

A artista exaltou a importância da satisfação para o bem-estar feminino."Mulher satisfeita, amor, é um luxo, é um brilho, é isso que precisa. Não tem para ninguém mulher satisfeita", opinou.





Para ela, o relacionamento precisa ser pautado em parceria."E estar solteiro também precisa ser bom, não pode ser uma punição de alguma coisa, como se uma hora você fosse conseguir alguém", acrescentou.

Paolla Oliveira também defendeu que as mulheres reconheçam e assumam seus desejos. "Primeiro você precisa querer, precisa sonhar coisas, precisa desejar. Depois você admite isso. O próximo passo é a atitude", declarou.