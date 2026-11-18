Reprodução/Instagram/@leandraleal Ângela Leal tem alta do hospital

Leandra Leal confirmou com o público nesta terça (17) que sua mãe, Ângela Leal, recebeu alta e seguirá recuperação em casa. A artista disse que passou a aparecer menos nas redes sociais para poder cuidar da matriarca.

"Andei um pouco mais devagar por aqui por um motivo muito importante: cuidar da recuperação da minha mãe. Eu sei que muita gente aqui torceu por ela e agora temos a felicidade de dizer que minha mãe está bem e deu tudo certo!", disse.

No post, Leandra comemorou o resultado do procedimento e agradeceu aos funcionários do hospital pela acolhida da mãe.





"A cirurgia foi ótima, a fase mais crítica passou e agora seguimos com a recuperação em casa, com o coração cheio de gratidão. Somos imensamente gratos a toda a equipe do hospital: médicos, enfermagem, fisioterapia, nutrição, recepção, limpeza. E nosso muito obrigada também a todos os profissionais que já nos acompanham, cuja parceria e carinho são fundamentais. Ter como profissão o cuidado é uma das missões mais bonitas, grata por quem escolhe isso", frisou.

Por fim, ela agradeceu também ao público que emanou boas energias para a eterna intérprete de Maria Bruaca, na versão de Pantanal de 1991, da extinta TV Manchete.

"Seguimos firmes. Muito obrigada a todos que caminham conosco e dão todo o suporte necessário à rede de profissionais e à rede de amigos. Meu muito obrigada também a quem torce e manda boas energias", disse

"Como disse a minha mãe ao voltar da cirurgia “a vida sorriu para mim', e ela vai continuar sorrindo, realizando coisas lindas, lutando pelo que acredita e vendo os netos crescer", finalizou.

Vale ressaltar que, até o momento, a famosa não contou qual foi o procedimento que Ângela Leal realizou. Lembrando que a veterana afirmou em uma live que decidiu adiar a cirurgia para poder votar no segundo turno das eleições.

Quem é Ângela Leal?

Reprodução/Instagram/@leandraleal Ângela Leal tem alta





É uma atriz e diretora de teatro do Brasil. Iniciou a carreira nos palcos e nos bastidores, mas foi na televisão que se consolidou pelos inúmeros papéis. Trabalhou nas principais emissoras do país, como Globo, Manchete, Band e TV Record.

Entre seus grandes trabalhos estão tramas como Selva de Pedra (1972), Gabriela (1975), Pantanal (1990), Xica da Silva (1996) e Dona Xepa (2013).