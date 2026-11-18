Reprodução Cristiano Araújo

Os filhos de Cristiano Araújo e o pai do cantor, João Reis de Araújo , estão envolvidos em uma disputa judicial pelo controle do catálogo musical do sertanejo, morto em 2015. O processo envolve 78 gravações e também a exploração comercial das obras pela Sony Music e pela Prime JB, empresa ligada a João Reis.

Atualmente, os herdeiros do músico querem retomar a administração do acervo. No entanto, também cobram a transferência dos direitos sobre as músicas. A ação, revelada pelo Metrópoles, pede que as empresas interrompam a exploração comercial das gravações, entreguem os arquivos originais e transfiram os registros de propriedade dos fonogramas.

Os representantes dos filhos -de 13 e 17 anos - também solicitam uma indenização correspondente à arrecadação bruta obtida com o catálogo desde janeiro de 2026. Embora a disputa envolva um patrimônio musical de grande valor comercial, não foi divulgado um montante específico para a fortuna em questão.

Entenda a disputa pelo catálogo de Cristiano Araújo

De acordo com informações do processo, João Reis recebeu autorização para administrar e explorar comercialmente o legado musical do filho por meio de um contrato assinado em 27 de janeiro de 2016. O acordo tinha duração de dez anos e previa que a Prime JB recebesse uma porcentagem maior da arrecadação do que a destinada aos herdeiros.

Logo, a defesa dos filhos sustenta que o contrato chegou ao fim em 26 de janeiro de 2026. De acordo com os representantes, o documento permitia a exploração comercial das gravações durante sua vigência, mas não transferia definitivamente a propriedade do catálogo para a empresa do avô.

Reprodução/Instagram Filhos de Cristiano Araújo

O inventário de Cristiano foi concluído em fevereiro de 2026, com a partilha de bens transitada em julgado no dia 24 daquele mês. Conforme os documentos citados pelo jornal, os direitos autorais, patrimoniais e conexos das músicas, além dos direitos de distribuição e comercialização do catálogo, da marca do artista e das contas em plataformas digitais, foram destinados aos filhos.

Outro ponto da ação envolve um contrato que teria sido firmado entre a Prime JB e a Sony Music em 2 de dezembro de 2024. Segundo a petição, a gravadora informou à Justiça que mantinha um acordo de licenciamento e exclusividade com a empresa de João Reis para explorar fonogramas, videofonogramas e videoclipes do cantor.

Além disso, a Sony também teria realizado adiantamentos financeiros à Prime JB em razão desse acordo. Os representantes dos herdeiros, no entanto, afirmam que os filhos de Cristiano não assinaram nem autorizaram o contrato.

Reprodução Cristiano Araújo

A defesa também aponta que a gravadora não apresentou o documento à Justiça, apesar de ter mencionado sua existência no processo. Por isso, os herdeiros pedem que a Sony apresente o contrato e eventuais aditivos, para que seja comprovada a autorização que permitiria a continuidade da exploração comercial das gravações depois do encerramento do acordo com a Prime JB.

Além da interrupção da exploração das 78 músicas, a ação solicita a entrega dos arquivos originais, metadados e registros técnicos das gravações. Os representantes também querem a transferência da titularidade de produtor fonográfico e a atualização dos cadastros nas plataformas digitais.

A indenização solicitada deverá corresponder, segundo o pedido, a toda a arrecadação bruta obtida pelas empresas com o catálogo desde 27 de janeiro de 2026 até a efetiva transferência dos direitos.

É importante destacar que a disputa não se limita às músicas. Os representantes dos filhos de Cristiano também tentam retomar o controle das contas digitais do cantor.

Na sexta-feira (13), a Justiça de Goiás determinou que o Google restabelecesse o vínculo administrativo das empresas ligadas aos herdeiros com o canal oficial do sertanejo no YouTube. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 5 mil.

A decisão foi tomada depois que a defesa dos filhos relatou que o canal havia sido desvinculado da conta utilizada por eles para administrar o perfil. O Google informou à Justiça que recebeu uma solicitação da Som Livre/Sony Music para realizar a desconexão, sob a justificativa de que a gravadora não conseguia acessar o canal.

A magistrada, porém, ressaltou que os documentos apresentados não permitiam afirmar que a conta havia sido efetivamente transferida para a Sony ou para a Som Livre. A decisão também determinou a preservação dos registros e o fornecimento de informações técnicas para esclarecer quem solicitou a alteração e quais contas estavam envolvidas.

A morte de Cristiano Araújo

Cristiano Araújo morreu aos 29 anos, na madrugada de 24 de junho de 2015, após um acidente de carro na BR-153, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, em Goiás. O cantor voltava de um show em Itumbiara, no sul do estado, quando a Range Rover em que estava saiu da pista e capotou.

A namorada do sertanejo, Allana Moraes, de 19 anos, também estava no veículo e morreu no local. O motorista, Ronaldo Miranda Ribeiro, e o empresário Victor Leonardo ficaram feridos.

Reprodução/redes sociais Cristiano Araújo e Allana Moraes

Cristiano recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Morrinhos e foi encaminhado para Goiânia, mas não resistiu. Segundo a equipe médica que o atendeu, ele sofreu duas paradas cardíacas durante o trajeto.

Em 2018, o motorista foi condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena estabelecida foi de dois anos e sete meses de detenção, convertida em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de dez salários mínimos a uma instituição social e de indenização de R$ 25 mil às famílias das vítimas. Em 2019, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a condenação.