Reprodução/Instagram Alinne Rosa

Alinne Rosa chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni durante uma temporada em Fernando de Noronha. Aos 44 anos, a cantora exibiu as curvas em registros feitos à beira-mar, poucos dias depois de realizar uma harmonização glútea avaliada em R$ 15 mil.

A artista passou pelo procedimento em Salvador, na Bahia, e mostrou aos seguidores o resultado da intervenção estética.

Reprodução/Instagram Alinne Rosa





A publicação veio em meio à preparação para a temporada de verão e o Carnaval de 2027, período em que a agenda de shows costuma ficar mais intensa para a cantora.





Alinne Rosa fez procedimento de R$ 15 mil

Recentemente, Alinne realizou o protocolo chamado “Bumbum Up”, com a dermatologista Viviane Boccanera. O tratamento utiliza ácido hialurônico corporal, um preenchedor com características diferentes daquele aplicado no rosto, e tem como objetivo melhorar a projeção e a firmeza dos glúteos.

O procedimento custa a partir de R$ 15 mil e apresenta resultado imediato, com duração média estimada de um ano. Ao comentar o efeito nas redes sociais, Alinne descreveu o resultado como um “pumpzinho” e destacou que a mudança ficou sutil, sem exageros.

Reprodução/Instagram Alinne Rosa





Poucos dias depois da aplicação, a cantora viajou para Fernando de Noronha, onde aproveitou os dias de sol e praia. As imagens compartilhadas mostram a artista curtindo o destino e exibindo o resultado do procedimento.

Reprodução/Instagram Alinne Rosa





Alinne Rosa já falou sobre luta contra a depressão

Em setembro deste ano, a cantora também chamou a atenção ao fazer um desabafo sobre sua saúde mental. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que havia passado alguns dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após apresentar sintomas como fraqueza e alterações na fala.

Na ocasião, Alinne explicou que, por já ter enfrentado episódios de depressão, procura ficar atenta aos sinais de que sua saúde não vai bem. Ela contou que decidiu buscar atendimento médico e permaneceu internada por dois ou três dias para realizar exames.

Eu passei por uma internação essa semana, não estava me sentindo bem, alguns sintomas, muitos sintomas físicos, como fraqueza. Sentia o meu corpo muito mole, a fala também mole Alinne Rosa, cantora e artista.





A artista também mencionou que havia trocado de médico e de medicação, além de feito mudanças na rotina, e disse acreditar que esses fatores poderiam ter contribuído para o mal-estar. Após receber alta, afirmou que estava em casa, cuidando da alimentação e do sono.

Divulgação Alinne Rosa vestida de Mamãe Noel





“Foram dias difíceis, não posso negar. Dias difíceis, dias que eu fiquei com medo dos meus pensamentos. Mas está tudo sob controle agora”, declarou.

Na mesma publicação, Alinne agradeceu o carinho dos fãs e reforçou a importância de cuidar da saúde mental. Em 2024, ela já havia contado publicamente que enfrentou um quadro profundo de depressão durante sete anos.



