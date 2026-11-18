Reprodução/Instagram Ruivão e Day Monique foram presas na operação Luxuriam.

As influenciadoras Ruivão e Day Monique foram presas n a manhã desta quarta-feira (18), durante a Operação Luxuriam, deflagrada pela Polícia Civil da Paraíba, com apoio do Ministério Público estadual. Elas são suspeitas de divulgar plataformas ilegais de jogos de azar na internet.

No total, foram cumpridos cinco mandados de prisão e mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Bayeux e Santa Rita. As investigações apontam que o grupo utilizava as redes sociais, especialmente perfis com grande alcance de público, para promover bets sem permissão para operar no Brasil.

De acordo com o Ministério Público da Paraíba (MPPB), os investigados utilizavam contas que simulavam ganhos, criando uma falsa percepção de facilidade e lucratividade para atrair novos apostadores.

Além disso, o modelo de remuneração dos divulgadores estava diretamente relacionado às perdas financeiras dos usuários, prática conhecida como "cachê da desgraça alheia". Nesse modelo, os investigados ganham dinheiro à medida que os apostadores acumulam prejuízos. A divulgação teria persistido mesmo após as medidas de proibição das bets, editadas em setembro.

Movimentação de R$ 58 milhões

A análise financeira realizada ao longo da investigação revelou movimentações expressivas e incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos.

Segundo o levantamento, entre janeiro de 2023 e junho de 2025, as contas pessoais dos investigados receberam mais de R$58 milhões, montante aproximadamente 309 vezes superior à renda declarada no mesmo período.





Foi pedido à Justiça o bloqueio de até R$ 127 milhões em contas e aplicações ligadas aos suspeitos, a sete empresas e a três pessoas apontadas intermediárias financeiras ("laranjas").

O pedido também inclui medidas patrimoniais como o sequestro de veículos e a indisponibilidade de imóveis, além da suspensão de perfis em redes sociais utilizados na promoção das plataformas investigadas.

Os presos foram conduzidos à Central de Polícia, onde permanecem à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos ainda serão submetidos à análise.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, crime contra as relações de consumo e uso indevido de sinal público, além da contravenção penal de exploração de jogos de azar.

A operação é conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o DRACCO, com apoio do GAECO, do Ministério Público, e as ordens foram expedidas pela 2ª Vara Regional das Garantias da Paraíba.

Quem é Ruivão?

A influenciadora, também conhecida como Ruivinha, é uma influenciadora paraibana que contava com mãos de 270 mil seguidores no Instagram em 2025. De acordo com reportagens locais, ela também é dona de uma empresa de rifas.

Reprodução/Instagram Influenciadoras são presas na Paraíba por esquema de bets ilegais

A criadora de conteúdo digital já havia aparecido no noticiário após sofrer uma tentativa de feminicídio por parte do ex-companheiro, que foi preso depois de alguns dias foragido. Durante a operação desta quarta, o namorado da influenciadora não era alvo, mas recebeu voz de prisão após ter sido flagrado com uma arma ao lado da cama.

Quem é Day Monique?

Day Monique é uma influenciadora digital paraibana que teve seu perfil no Instagram desativado pela Meta.

Reprodução/Instagram Influenciadoras são presas na Paraíba por esquema de bets ilegais.

Além dela, seu companheiro também foi preso na ação. Até o momento, não se tem maiores informações sobre a criadora de conteúdo digital, que não teve seu nome completo divulgado.