Reprodução/Instagram André Hernan receberá transplante da filha de 16 anos

O jornalista esportivo André Hernan, 45 anos, revelou nesta quarta-feira (18) que foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda , um tipo de câncer que afeta as células do sangue. O diagnóstico foi recebido em agosto deste ano e, após iniciar o tratamento com quimioterapia, o repórter se prepara para uma nova etapa.

No vídeo, o profissional explicou que fará um transplante de medula óssea previsto para dezembro. A doadora será sua filha, Nina, de 16 anos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, André contou que a adolescente foi considerada pelos médicos a principal opção para realizar a doação.

Segundo ele, familiares se disponibilizaram a fazer os testes de compatibilidade, mas Nina acabou sendo classificada como o “plano A” da equipe médica e aceitou participar do procedimento.

Eu encontrei uma doadora, sabe aonde? Aqui na minha casa. A minha filha, a Nina, de 16 anos, foi classificada pelos médicos como o plano A, a principal doadora. E ela, obviamente, prontamente topou. André Hernan, jornalista.

O jornalista também explicou que decidiu manter o diagnóstico em sigilo durante os primeiros meses para se dedicar ao tratamento. Nesse período, continuou trabalhando, mas reduziu as aparições na televisão após começar a perder o cabelo em decorrência da quimioterapia.

Reprodução/Instagram André Hernan e filha

Diagnóstico veio após cansaço intenso

André recebeu o diagnóstico em 11 de agosto. Antes de descobrir a doença, percebeu mudanças no próprio corpo, entre elas um cansaço fora do habitual, que chegou a impedi-lo de frequentar a academia, além de manchas nos braços e nas pernas.

Inicialmente, ele procurou uma dermatologista por causa das marcas na pele. Durante a avaliação, foi orientado a buscar um hematologista, especialista que investiga e trata doenças relacionadas ao sangue e à medula óssea. Depois de realizar exames, recebeu a confirmação de que estava com leucemia mieloide aguda.

A primeira sessão de quimioterapia aconteceu em 15 de agosto, apenas quatro dias após o diagnóstico. André contou que passou por três sessões e que a doença foi eliminada do organismo ainda na primeira etapa do tratamento.

Apesar da resposta inicial, um painel genético identificou mutações nas células, que poderiam aumentar o risco de a leucemia voltar. Por esse motivo, os médicos recomendaram o transplante de medula óssea como uma etapa para consolidar o tratamento.

“Eu decidi não abrir isso aqui nas redes sociais, porque eu queria ter um foco total nessa doença. Eu queria ter um foco total nessa batalha”, explicou.

O repórter também destacou o apoio que recebeu da família, dos amigos e dos colegas de trabalho durante o período. Sua companheira, a jornalista e apresentadora Ludmilla Candal, esteve ao seu lado durante o tratamento.

O que é leucemia mieloide aguda?

A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas produzidas na medula óssea, tecido localizado no interior dos ossos e responsável pela produção de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas.

Reprodução/Instagram André Hernan

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a doença começa quando uma célula sanguínea ainda imatura sofre uma alteração genética e se transforma em uma célula cancerosa. Essas células anormais se multiplicam e passam a ocupar o espaço das células saudáveis.

Existem diferentes tipos de leucemia, classificados de acordo com a velocidade de evolução e o tipo de célula atingida. A leucemia mieloide aguda, diagnosticada em André, é caracterizada pelo desenvolvimento rápido e pela produção de células mieloides anormais, que se acumulam na medula óssea e podem comprometer a formação normal do sangue.

Entre os sinais que podem aparecer estão cansaço, palidez, febre, infecções frequentes, sangramentos e manchas roxas ou avermelhadas na pele.

Como funciona o transplante de medula óssea?

O transplante de medula óssea é um tratamento que substitui a medula doente por células-tronco saudáveis, capazes de reconstruir a produção das células sanguíneas. No caso de André, será um transplante alogênico, modalidade em que as células são provenientes de outra pessoa.

Antes do procedimento, o paciente passa por uma etapa de preparação, que pode incluir quimioterapia em altas doses. Depois, recebe as células do doador por meio de uma transfusão. Elas circulam pelo organismo até chegar à medula óssea, onde podem se desenvolver e dar origem a novas células sanguíneas.

A escolha do doador depende de exames específicos de compatibilidade, que avaliam características genéticas entre as duas pessoas. Quanto maior a compatibilidade, melhores podem ser as condições para o transplante.

Reprodução/Instagram André Hernan

Quem é André Hernan?

André Hernan é jornalista esportivo e tem mais de 20 anos de carreira. Ele começou a trajetória profissional na cobertura de futebol em 2004 e ficou conhecido nacionalmente pelo trabalho na TV Globo, onde permaneceu por 18 anos.

Durante a passagem pela emissora, atuou como repórter e participou da cobertura de grandes competições esportivas. Deixou a Globo em 2022 e passou a trabalhar em diferentes plataformas de comunicação.

Atualmente, integra a equipe da ESPN, com projetos digitais e cobertura de futebol, além de participar das transmissões do Brasileirão e da Copa do Brasil pelo Amazon Prime Video. Em 2026, também esteve na cobertura da Copa do Mundo pelo SBT e pela NSports, a convite de Galvão Bueno.



