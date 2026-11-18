Reprodução/Instagram César Ramos desabafa sobre beijo em Virginia: "Troquem o foco"

César Ramos, de 37 anos, quebrou o silêncio nesta terça-feira (17) sobre os rumores de uma suposta troca de beijos com Virginia Fonseca, de 27. Em uma publicação nas redes sociais, o piloto da Stock Car afirmou que está solteiro há muito tempo e rebateu comentários sobre sua vida amorosa.

"Sou solteiro e faz bastante tempo. Fui numa festa e fiz o que pessoas solteiras fazem ou podem fazer", começou.

Sem citar diretamente a influenciadora, César também negou que amigos próximos tenham repassado informações sobre sua vida pessoal à imprensa. A declaração veio logo após a jornalista Fábia Oliveira afirmar que ele revelou à amigos que conheceu Virginia, mas nunca chegou a beijar a influenciadora.

"Meus amigos eu conto na mão e eles não têm tempo para ficar falando com jornalista caça-like. Todas as vezes que conheci alguém, fui eu quem tomei a atitude", escreveu.

"Nunca precisei inventar história pra me provar ou promover. Troquem o foco e parem de inventar!", finalizou o piloto.

Reprodução/Instagram César Ramos é apontado como novo affair de Virginia.





Virginia se pronuncia sobre boatos recentes

Após ser duramente criticada nas redes sociais na última semana por não se pronunciar em suas redes sociais sobre os rumores de um suposto beijo em Neymar Jr., Virginia Fonseca resolveu explicar a razão de não falar sobre polêmicas envolvendo seu nome.

Nos Stories do Instagram, a loira compartilhou uma imagem que ironizava a frequência com que é atrelada à polêmicas:"Estamos há 0 dias sem paz. Nosso recorde é zero dias".

Na legenda da publicação, a influenciadora afirmou que é vítima de mentiras e que até ela mesma está começando a acreditar nos boatos falsos. A loira ainda ironizou a quantidade de supostas mentiras envolvendo seu nome e brincou que levaria alguns anos para conseguir desmentir todos esses rumores.

"É tanta mentira que até eu estou começando a acreditar... imagina se eu viesse aqui desmentir todas! Ficaria até 2028 desmentindo facilmente", começou.

Na sequência, a loira explicou que só se pronuncia quando as polêmicas envolvem seus filhos. No entanto, a influenciadora esclareceu que não se importa quando as mentiras veiculadas são sobre ela mesma.

"Mas ainda bem que vocês que me seguem sabem que eu só me pronuncio quando é sobre meus filhos! Quando sou eu, podem me xingar e inventar mentiras até a quinta geração que eu não me importo", finalizou a famosa.





Vale destacar que, na última semana Virginia teve seu nome ligado a três homens diferentes. O primeiro foi o piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, de 20 anos.. Logo depois, foi a vez de César Ramos ser apontado como novo affair da famosa. Já neste domingo (15), boatos sobre uma suposta troca de beijos entre ela e Neymar passaram a circular.

A informação foi negada pelas assessorias de ambos. O jogador, que é casado com Bruna Biancardi, que está grávida da terceira filha do casal, também usou as redes sociais para negar qualquer envolvimento com Virginia e, em seguida, deixou de segui-la no Instagram.

Virginia, por sua vez, não falou diretamente sobre o assunto e ainda segue o jogador do Santos na rede social.