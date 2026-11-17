Reprodução/Instagram Blogueirinha

Blogueirinha protagonizou um momento de tensão durante uma edição ao vivo do Blogueirinha Entrevista, exibido pelo Multishow, na segunda-feira (16). A apresentadora repreendeu a produção da atração depois que um rapaz da plateia fez uma pergunta de duplo sentido ao cantor e ator Xamã, convidado do programa.

Bastante incomodada com a brincadeira, ela interrompeu a conversa sem pensar duas vezes e deixou claro que não aprovava aquele tipo de abordagem em seu programa.

O climão começou quando o participante perguntou qual era o signo do artista. Ao ouvir que Xamã era escorpiano, o rapaz fez uma brincadeira:“O escorpião quando ele fica nervoso, ele pica. E você, quando fica nervoso, pica também?”.

A apresentadora reagiu imediatamente e criticou a orientação dada pela equipe.

Não fica fazendo as perguntas da produção que eles vêm com esse humor Zorra Total para cá, esse humor sem graça Blogueirinha, apresentadora e jornalista.

O rapaz tentou justificar a pergunta, dizendo que o público queria saber a resposta. Blogueirinha, porém, reforçou seu descontentamento:“O povo não quer saber nada. Gente, eu acho essa pergunta tão baixo nível, tão baixo nível. Juro para você, eu não gosto dessas brincadeiras”.

Na sequência, ela mandou um recado direto à equipe e afirmou que não queria aquele tipo de piada em sua atração. “Não tô brincando. Humor baixo nível, gente. Se você quer isso em outro programa, faça em outro programa, não no meu. Vê se eu brinco com esse tipo de coisa? Eu não brinco”, acrescentou.

Reprodução/Instagram Blogueirinha

Xamã não respondeu ao questionamento. Antes de encerrar o assunto, a apresentadora ressaltou que o rapaz apenas havia seguido uma orientação da produção e pediu desculpas a ele. “Na verdade, eu nem vou te dar um fecho, eu vou te pedir desculpas porque eu sei que não veio de você, tá? Pode ir”, concluiu.

Reprodução/Instagram Blogueirinha

Xamã fala sobre término com Sophie Charlotte

A participação de Xamã no programa também foi marcada por uma conversa sobre sua vida amorosa. Durante a entrevista, Blogueirinha perguntou pela primeira vez ao artista sobre o fim do relacionamento com a atriz Sophie Charlotte. Os dois se conheceram nos bastidores da novela Renascer, da TV Globo, em 2024, quando interpretaram o casal Damião e Eliana.

Reprodução/Instagram Xamã durante entrevista na Blogueirinha

Ao explicar os motivos da separação, o cantor apontou a rotina profissional intensa e a exposição da vida pessoal como fatores que dificultaram a relação.

A gente trabalhou muito, muita coisa junto, ficamos juntos muito tempo, a gente tem uma conexão muito forte, momento de carreira diferente, coisas diferentes. A gente é muito amigo ainda, a gente se fala muito, mas foi muita coisa ao mesmo tempo, não conseguia ter uma intimidade, qualquer coisa era notícia Xamã





O artista também falou sobre as idas e vindas do casal. Questionado sobre os motivos dos términos anteriores, respondeu, em tom descontraído, que as separações seguintes aconteceram pelas mesmas razões das anteriores.

Reprodução/Instagram Xamã e Sophie Charlotte

Segundo Xamã, os dois nunca tiveram grandes conflitos e a decisão de encerrar o namoro foi conjunta. “A gente nunca brigou, a gente pensa parecido, por mais que sejam universos diferentes. Mas o término foi uma decisão conjunta”, explicou.

Questionado se existe a possibilidade de uma nova reconciliação, o cantor não fechou as portas. “Não sei. Não tive essa conversa ainda. Voltei quatro vezes, tá fodido já”, brincou, antes de completar que estava apenas fazendo uma piada.



