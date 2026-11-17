Instagram/Ana Castela Ana Castela

Ana Castela chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (17) ao publicar fotos de biquíni nas redes sociais. Aos 23 anos, a cantora compartilhou registros de um dia de praia em Miami, nos Estados Unidos, e recebeu uma série de elogios dos fãs.

Nas fotos publicadas no Instagram, a boiadeira aparece usando um biquíni bordô, uma gargantilha com pingente de ferradura prateado e piercing no umbigo. Com o mar ao fundo e ao som de "Carta de Maria", parceria de Rubel e Marina Sena, a cantora exibiu a boa forma e recebeu milhares de comentários elogiosos sobre sua aparência.

“Perfeita!”, escreveu um seguidor. “A cada post essa mulher está mais linda que a outra”, comentou outra internauta.





A aparência natural de Ana também foi assunto na publicação. Alguns seguidores aproveitaram para comparar o visual da sertaneja com o de outras mulheres que recorrem a procedimentos estéticos.

“Linda e natural. Ensina essa mulherada que não precisa ficar parecendo boneca do posto, toda montada”, escreveu um internauta.

Aniversário na praia

A publicação também veio em clima de comemoração. Ana Castela completou 23 anos na última segunda-feira (16) e celebrou a data na praia, ao lado de amigos.

O grupo está hospedado em uma mansão à beira mar e tem compatilhado fotos de churrascos e muita festa.

Entre os companheiros de viagem está o influenciador Jon Vlog, com quem brigou recentemente.