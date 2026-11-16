Reprodução/Instagram Zé Felipe faz promessa a Virginia e preocupa a influenciadora.

Virginia Fonseca foi pega de surpresa por uma nova decisão de Zé Felipe a respeito das filhas do ex-casal, Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de quatro anos. Nesta segunda-feira (16), a influenciadora expôs um áudio nas redes sociais, em que o ex-marido afirma que, por ser pai, precisa ensiná-las a manter a "régua alta" para quando chegar a hora de escolher um namorado.





Na gravação, o cantor sertanejo revela sua decisão:"Vivíbora, a partir de hoje, eu vou toda semana mandar flores para a Maria Alice, para a Maria Flor e uma para você. Aí quando chegarem as flores, você olha para as Maria: 'Olha aqui o que o papai mandou! Nossa!'.

Na sequência, Zé Felipe explica a razão que o levou a adotar a medida."É porque um dia ela terão 15 anos, né, tem que arrumar um namorado e tem que se espelhar no pai. Então, você vai mostrando para elas", completou.

Em resposta, a influenciadora demonstrou preocupação com o ex-companheiro."Bom dia! O que é isso, Zé? Estou ficando preocupada com você", disse. "Porque a comparação é com o pai, então a régua tem que ser alta para não arrumar um bo****", concluiu o filho do cantor Leonardo.

Ao compartilhar o áudio nos Stories do Instagram, Virginia reagiu de forma bem-humorada. "Gente, nem 9 da manhã e o Zé pensando em quando as Marias forem namorar. Eu estou ficando preocupada com ele sabia?", escreveu na legenda da postagem. "Será que ele vai mandar flores toda semana até elas arrumarem namorado?", questionou na sequência.

Preocupação após conversa com sobrinha de 15 anos

Mais cedo, Zé Felipe contou aos seguidores que almoçou na casa da mãe, Poliana Rocha, neste fim de semana. Na ocasião, ele se deparou com a sobrinha, Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo, e ficou surpreso com o quanto a adolescente cresceu.

"Cara do céu... 15 anos de idade, meu brother. Falando de namorado, festinha e trem, conversando, trocando ideias. Ideia mais massa que a nossa, que está mais velho", começou.





Ao pensar sobre as filhas namorando, ele confessou que ficou enciumado."Só de imaginar... P*ta que pariu. Fiquei imaginando sentado no sofá, eu, minhas filhas e os namorados. Eu já tenho raiva deles, sem conhecer...", concluiu o cantor.

Virginia sugere mudança de visual para Zé Felipe

Zé Felipe e Virginia mantêm uma relação de amizade desde o fim do casamento deles, anunciado no começo de 2025. Além das meninas, eles são pais de José Leonardo, de dois anos. Neste domingo (15), a influenciadora chegou a dar dicas de estilo para o ex-companheiro, sugerindo um novo penteado.

Por meio dos Stories do Instagram, a loira compartilhou um registro em que o artista aparece usando um arquinho."Estamos falando para o Zé usar tiara porque fica bonito", disse ela. Em contrapartida, o cantor não pareceu curtir a ideia e afirmou que o acessório deixaria seu cabelo armado.