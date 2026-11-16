Reprodução/Instagram Deolane Bezerra e Rico Melquiades

Rico Melquiades, 33 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para mostrar uma carta que recebeu de Deolane Bezerra, 39 anos. A advogada e influenciadora, que está presa preventivamente desde maio de 2026, escreveu uma mensagem ao amigo.

Com o objetivo de agradecer o apoio durante o período de detenção e demonstrar confiança de que a situação será resolvida, a profissional fez questão de enviar uma mensagem especial para o influenciador.

No texto, Deolane começou a mensagem com uma brincadeira direcionada ao influenciador, a quem chamou de "o influenciador mais cagão do país". Em seguida, deixou as brincadeiras de lado e agradeceu pelas manifestações de carinho e preocupação.

Brincadeiras à parte, sabe que te amo, né? Só estou passando aqui para agradecer os telegramas, agradecer por toda preocupação e por sempre estar me defendendo quando pode Deolane Bezerra, influenciadora e advogada.

Na sequência, a advogada reafirmou que acredita na própria inocência e demonstrou expectativa de deixar a prisão. "Amigo, acho que você já sabe da minha inocência, que isso tudo é mentira e que vai passar", declarou.

Ao finalizar a carta, Deolane utilizou uma metáfora para falar sobre o período de detenção e sua expectativa de reencontrar os amigos."Já, já a jaula abre e a sua amiga leoa estará de volta, o deserto é lugar de passagem", escreveu. A mensagem foi assinada como "Da sua amiga Deolane Bezerra".

Reprodução/Instagram Rico Melquiades defende Deolane Bezerra

Rico Melquiades rebate críticas por apoiar Deolane

Ao compartilhar a carta nos Stories do Instagram, Rico também fez questão de demonstrar a saudade que sente da amiga. "Minha amiga, eu estou morrendo de saudade. Saiba que sempre estarei do seu lado! Se Deus quiser, já, já a doutora está solta", escreveu.

O influenciador também publicou um vídeo em que rebateu as críticas recebidas por continuar demonstrando apoio à advogada. Segundo ele, Deolane foi uma das poucas pessoas que o ajudaram financeiramente quando enfrentou dificuldades e teve seus bens bloqueados.

"A única pessoa que tentou me ajudar financeiramente com dinheiro, quando tudo meu foi bloqueado, quando meus bens foram bloqueados, tudo foi a Deolane. E eu tô vendo um monte de gente vindo aqui me criticar. Gente, eu não vou largar a mão da Deolane", afirmou.

Na gravação, Rico também ressaltou que a amiga ainda não foi condenada."A Deolane não foi condenada. A Deolane tá sendo investigada. Ela não foi condenada. E mesmo se ela fosse condenada, eu jamais ia largar a mão dela. Ela foi minha amiga quando eu precisei", declarou.

Em outro momento, o influenciador compartilhou um print de uma conversa recebida pelo Instagram. Na mensagem, uma seguidora demonstrou insatisfação com a publicação em apoio à advogada e questionou a postura de Rico.

Reprodução/Instagram Rico Melquiades defende Deolane Bezerra

Ela afirmou que o acompanhava por considerar suas atitudes coerentes, mas que deixaria de segui-lo após a demonstração de apoio a Deolane. Em resposta, Rico justificou que não pretende abandonar quem esteve ao seu lado em momentos difíceis.

Perco o mundo, mas não perco alguém que me ajudou, que me estendeu a mão quando eu precisei, que sempre foi minha amiga. Rico Melquiades, ex-A Fazenda.

O influenciador ainda publicou outra mensagem reforçando sua posição:"Eu não irei largar a mão de quem me estendeu a mão quando quase todo mundo me virou as costas e me chamava de bandido".

Prisão de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026, quando foi alvo da Operação Vérnix, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e uma possível ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A investigação apura a suposta participação da advogada no núcleo financeiro de uma organização criminosa. A prisão preventiva não representa uma condenação, e as acusações ainda dependem de análise judicial.



