Reprodução/Globoplay Sabina Simonato e Vinícius Bueno no Bom Dia São Paulo

O repórter Vinícius Bueno reclamou ao vivo da dificuldade para pagar uma tarifa de pedágio free flow durante o Bom Dia São Paulo, da TV Globo, nesta segunda-feira (16). Durante a conversa com a equipe do telejornal, comandado por Sabina Simonato , o comunicador contou que tinha uma pendência de R$ 4,50.

Entretanto, ele relatou não conseguir concluir o pagamento pelo site indicado no aplicativo da CNH digital.

Está dando dor de cabeça. Estou com uma pendência de R$ 4,50. Aparece no meu aplicativo da CNH digital, mas aí você entra no site para realizar o pagamento e dá problema. Não consigo pagar, não dá. Vinícius Bueno, repórter da TV Gobo.

Bueno explicou que conseguia visualizar a cobrança, mas não avançava para a etapa de quitação. Em seguida, voltou a questionar a dificuldade para concluir o procedimento."Aparece o boleto, não consigo [pagar]. Estou tendo bastante dificuldade também. Era para ser simples pelo aplicativo, todo mundo só entrar e pagar... Mas não vai", acrescentou.

A dificuldade foi comentada durante uma reportagem sobre o prazo para motoristas regularizarem tarifas atrasadas do pedágio eletrônico. Cinthia Toledo reforçou que os débitos deveriam ser pagos até esta segunda-feira para evitar as penalidades previstas nas regras de trânsito.

"Exatamente, os pedágios atrasados têm que ser pagos hoje para que não tenha cobrança de multa. É uma multa de R$ 195 e cinco pontos na carteira", explicou a jornalista.

Reprodução/Globoplay Sabina Simonato e Vinícius Bueno no Bom Dia São Paulo

Cinthia também chamou atenção para a diferença entre o valor da tarifa e a penalidade."Por isso o desespero das pessoas que não conseguem pagar, porque, no geral, são valores baixos, às vezes até centavos, mas que podem gerar uma multa de quase R$ 200", observou.

O que é o pedágio free flow?

O free flow é um sistema de cobrança eletrônica de pedágio que permite aos motoristas passar pelas rodovias sem precisar parar em praças físicas ou cancelas. Em vez das cabines tradicionais, são instalados pórticos com câmeras, sensores e leitores que identificam os veículos por meio da placa ou de uma TAG eletrônica.

Quando o motorista utiliza uma TAG, o valor do pedágio é debitado automaticamente, conforme as condições da operadora. Quem não possui o dispositivo precisa consultar os canais digitais da concessionária responsável pelo trecho e realizar o pagamento da tarifa.

EPR Paraná Modelo free flow será usado nos novos pontos de pedágio da PR-323 e da BR-272, sem parada em cabines

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o prazo regular para quitar a cobrança sem TAG é de até 30 dias após a passagem pelo pórtico. O objetivo do modelo é dar mais fluidez ao trânsito, reduzir congestionamentos e permitir que os veículos sigam viagem sem interrupções.

Prazo para pagar tarifas atrasadas termina nesta segunda-feira

O relato de Vinícius Bueno ocorreu justamente no último dia do prazo excepcional concedido aos motoristas para regularizar débitos do free flow sem sofrer as penalidades de trânsito. A medida estabeleceu um período de transição de 200 dias, encerrado em 16 de novembro de 2026.

Durante essa janela, os condutores puderam quitar tarifas pendentes, inclusive cobranças anteriores ao início do período excepcional, sem a aplicação das penalidades relacionadas à falta de pagamento. A partir de 17 de novembro, voltam a valer integralmente as regras habituais do sistema.

A consulta das passagens pode ser feita pelo aplicativo CNH do Brasil, que reúne informações sobre os registros, os valores e as concessionárias responsáveis. No entanto, o aplicativo não recebe o pagamento: ele direciona o motorista aos canais oficiais da empresa responsável pela rodovia.

Segundo as orientações da ANTT, o não pagamento dentro do prazo pode configurar evasão de pedágio, infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



