Reprodução/Instagram Ex-esposa de Zé Vaqueiro dá unfollow em Virginia após famosos dançarem juntos em trend.

Ingra Soares, de 35 anos, deixou de seguir Virginia Fonseca, de 27, no Instagram. O unfollow ocorreu neste domingo (15), após a influenciadora surgir dançando em um vídeo ao lado do cantor Zé Vaqueiro, ex-marido de Ingra.





Na gravação, Virginia e Zé Vaqueiro aparecem fazendo a trend do perfume, criada pelo músico. Nas imagens, a loira borrifa uma das fragrâncias de sua marca, WePink, enquanto o cantor pega o conteúdo no ar com uma das mãos e espalha pelo peitoral. A brincadeira viralizou recentemente nas redes sociais ao som da música "Flash", interpretada pelo artista.

O conteúdo foi filmado durante a festa de aniversário do promoter Juan Morais, realizada neste sábado (14), em Salvador, na Bahia. Na legenda da publicação, Zé Vaqueiro exaltou a influenciadora: "Gravando a trend com a maior". Nos comentários da postagem, Virginia reagiu e disparou: "Au!".

Poucas horas depois da repercussão da postagem, internautas perceberam que Ingra Soares deixou de seguir Virginia Fonseca no Instagram. Um detalhe que também chamou a atenção dos seguidores da morena é que ela costumava interagir com publicações da influenciadora, inclusive, deixando elogios nos comentários das postagens.

Ingra e Zé Vaqueiro anunciaram a separação em 30 de novembro de 2025, após seis anos juntos e dois filhos. Na época, boatos sobre supostas traições por parte do cantor passaram a circular na web, no entanto, não foram confirmados por eles.

Desde o fim do casamento, Ingra já desabafou sobre a relação com o ex-marido publicamente, dando a entender, inclusive, que ele ainda a procurava, mas não queria largar a "vida de solteiro".

Virginia, por sua vez, está solteira desde o fim de seu relacionamento com Vini Jr ., anunciado no dia 11 de outubro.







Neymar também deu unfollow em Virginia

Ingra Soares não foi a única a deixar de seguir Virginia neste domingo. Neymar Jr. também deu unfollow na influenciadora em meio a boatos de que os dois teriam trocado beijos durante uma festa privativa que antecedeu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no dia 6 de novembro.





De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, Virginia e Neymar teriam trocado beijos em meio aos convidados do evento privativo que proibia o uso de celulares. A equipe de Virginia negou a informação por meio de nota, enquanto Neymar se pronunciou sobre o assunto por meio das redes sociais.

Primeiramente, o jogador deixou um comentário em uma publicação nas redes sociais que repercutia o assunto: "Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido".

Na sequência, o atacante publicou um texto nos Stories do Instagram para esclarecer novamente as afirmações."Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste ver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz", disparou.

Horas depois de negar o envolvimento com Virginia, Neymar deixou de segui-la nas redes sociais. Ele, no entanto, não a removeu completamente da rede social e ela ainda segue na lista de seguidores dele.