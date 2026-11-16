Reprodução/Instagram Isis Valverde

Isis Valverde, 39 anos, chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um registro de biquíni durante um momento de descanso no final de semana. De biquíni amarelo, a atriz aproveitou o sol para renovar o bronzeado e mostrou o look escolhido para a ocasião.

Como é de se imaginar, a publicação feita nos stories repercutiu entre os internautas, que costumam deixar elogios nas fotos da artista.

A beleza de Isis frequentemente rende comentários nas redes sociais. Em março deste ano, por exemplo, a atriz publicou uma sequência de imagens durante um passeio por Aiuruoca, em Minas Gerais.

Na ocasião, ela apareceu de biquíni estampado em meio à natureza e recebeu mensagens como “Muito gata” e “Mood sereia que eu amo”. A segunda reação fez referência à minissérie O Canto da Sereia, protagonizada por ela em 2013.

Reprodução/Instagram Isis Valverde

Em junho, a artista voltou a compartilhar um registro de biquíni amarelo-claro, desta vez acompanhada de um chapéu de palha e em um cenário cercado por vegetação.

Na publicação em questão, Isis escreveu uma mensagem de agradecimento e reflexão. Assim como os demais, os cliques também renderam elogios dos seguidores.

Reprodução/Instagram/isisvalverde Isis Valverde esbanja beleza em dia de sol

Filho de Isis Valverde ainda não entende a fama da mãe

Além dos registros nas redes sociais, Isis falou recentemente sobre a vida longe dos holofotes. Em entrevista à revista Quem, a atriz contou que o filho, Rael, de 6 anos, ainda não compreende a dimensão de sua fama e enxerga a artista, antes de tudo, como mãe.

Eu adoro isso (risos). Para ele, eu sou só a mãe dele. Às vezes, ele estranha uma movimentação diferente por causa de um trabalho, ou acha engraçado me ver na televisão, mas tudo acontece de um jeito muito natural Isis Valverde, atriz.

A atriz explicou que procura controlar os conteúdos aos quais o menino tem acesso, respeitando a faixa etária dele. Segundo Isis, o filho conhecerá seus outros trabalhos aos poucos. “O que eu mais quero é que ele cresça sabendo que a mãe dele ama o que faz”, afirmou.

Reprodução/Instagram Isis Valverde e o seu filho, Rael

Na conversa, ela também refletiu sobre como a maternidade transformou sua relação com a profissão. Ela contou que aprender a respeitar o ritmo do filho mudou sua maneira de construir personagens e a fez prestar mais atenção aos detalhes e às pequenas atitudes.

“Quero falar de mulheres de verdade, que cuidam, erram, desejam e se reinventam”, declarou a famosa ao comentar os tipos de histórias que deseja contar.



