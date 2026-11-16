Divulgação Caetano Veloso processa influencer por acusações de uso de drogas e desvio de dinheiro proveniente da Lei Rouanet.

O cantor Caetano Veloso, de 84 anos, abriu um processo contra a influenciadora Carla Castro, após ser alvo de acusações durante o período eleitoral deste ano. Em uma postagem publicada nas redes sociais, a mulher associava o artista ao uso de drogas e ao suposto favorecimento indevido por meio da Lei Rouanet.

A ação foi ajuizada no dia 16 de outubro. De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a ré foi apontada como dona do perfil @conservatuamae no Instagram, no qual ela se identifica como terapeuta parental.

Em setembro, a influenciadora, que conta com mais de 138 mil seguidores na rede social, publicou um vídeo em seu perfil com críticas ao suposto padrão de vida luxuoso de Caetano Veloso, que sugeriu ser resultado do desvio de recursos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Na gravação, ela afirmou que o músico possui uma mansão avaliada em R$ 70 milhões e conta com segurança armada tanto em casa quanto na rua.

Caetano ressaltou que a situação se agravou após Carla insinuar que ele promove supostas "festinhas" regadas à drogas. No vídeo, ela afirma que os encontros contariam com "produtos dos bons", apertando as narinas com o dedo, fazendo um gesto que simularia o ato de aspirar cocaína.

No processo, o cantor sustenta que a influenciadora sugeriu que ele promove festas com uso de cocaína e que seu estilo de vida seria financiado por dinheiro público repassado por meio da Lei Rouanet. O artista também destaca o caráter desonroso, ofensivo e criminoso das acusações.





Caetano negou receber dinheiro da Lei Rouanet para benefício próprio, promover festas com dinheiro público e uso de drogas, ou responder a qualquer tipo de ação ligada a desvio de verbas, improbidade ou entorpecentes.

O cantor pede que Carla seja condenada ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais, além de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.







Caetano alega que vídeo teve caráter político

Nos autos, Caetano Veloso ainda alega que a postagem teve um objetivo ainda maior: conquistar votos na reta final da campanha eleitoral. Ele argumenta que, ao encerrar a gravação, Carla fez referência direta à candidatura de Júlia de Castro ao cargo de deputada federal.

O famoso destaca que Júlia é filha da ré e filiada ao Partido Liberal (PL), grupo político o qual classificou como de extrema direita e opositor à vertente política que ele defende.

Veloso ainda pontuou que Carla Castro já teria sido alvo de outra ação judicial envolvendo alegações de disseminação de notícias falsas e imputação indevida de crimes. Segundo o artista, ela também teria perdido um outro perfil no Instagram após atacar a comunidade islâmica.