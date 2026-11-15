Reprodução/Instagram Modelo afirma que namorava César Ramos antes de beijo do piloto em Virginia Fonseca.

A ficada entre Virginia Fonseca e o piloto da Stock Car César Ramos, durante uma after party do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, continua dando o que falar. Desta vez, a modelo Tati Siebert veio à publico afirmar que manteve um relacionamento com o automobilista até poucos dias antes do episódio.

A modelo revelou que os dois estavam juntos havia cerca de dois meses e que soube do envolvimento do piloto com a influenciadora por meio das notícias publicadas pela imprensa. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela contou que a aproximação teve início em setembro de 2025, quando o César entrou em contato com ela por meio pelo Instagram.

Após meses de conversa, os dois passaram a se encontrar e, segundo ela, estabeleceram uma relação exclusiva. Ela contou que chegou a ser apresentada aos amigos do piloto e que soube que ele costumava falar sobre ela a pessoas próximas.

O último encontro romântico teria acontecido dois dias antes do beijo entre César Ramos e Virginia Fonseca, que ocorreu neste domingo (8). Ao tomar conhecimento do affair, Tati afirmou ter ficado surpresa e magoada. Em seguida, deixou de seguir o atleta nas redes sociais e o bloqueou no Whatsapp. Segundo ela, desde então, César não a procurou.







Romance e viagens

A relação entre Tati Siebert e César Ramos era à distância, já que a loira mora em São Paulo, enquanto o piloto vive em Porto Alegre. Uma das viagens que estava nos planos do casal tinha Brasília como destino, onde ele participaria de uma competição. A modelo afirmou que pretendia acompanhá-lo no compromisso profissional.

Outro encontro estava previsto para a semana do Grande Prêmio de São Paulo. De acordo com Tati, César havia informado que participaria do evento e pedido que ela estivesse disponível para que eles ficassem juntos. A previsão era de que ele permanecesse na capital paulista por sete dias.

Os planos para a semana no GP de São Paulo, no entanto, não se concretizaram. Ela contou que ele parou de responder suas mensagens antes da corrida, embora ainda tivessem se encontrado na manhã da sexta-feira (6).

Affair com Virginia Fonseca

Virginia Fonseca e César Ramos teriam trocado beijos durante a after party do GP de São Paulo, neste domingo (8).

A ficada foi confirmada por Samara Pink, sócia de Virginia, durante uma transmissão ao vivo da WePink. Na ocasião, a empresária afirmou que, ao questionar a influenciadora sobre a veracidade dos boatos, recebeu a confirmação. "Eu mandei para ela: 'A fofoca é real?'", disse. Segundo a sócia, Virginia teria respondido que os boatos são verdadeiros.





A influenciadora e o piloto passaram a se seguir nas redes sociais nesta quarta-feira (10), um dia após os rumores de affair entre eles ganharem os holofotes. Apesar disso, segundo o Portal Leo Dias, eles ainda não têm planos de dar continuidade ao romance.

Boatos recentes também afirmam que Virginia e César se conheceram muito antes do encontro no GP de São Paulo. Eles teriam tido uma primeira interação durante um evento automobilístico realizado em Goiânia, em março deste ano. Na ocasião, a influenciadora foi apresentada ao rapaz após uma troca de olhares. Vale destacar que a loira ainda namorava Vini Jr. nessa época.