Reprodução/Instagram Neymar nega rumores de ficada com Virginia.

Neymar Jr., de 34 anos, usou as redes sociais neste domingo (15) para se pronunciar sobre os boatos de que teria beijado Virginia Fonseca, de 27, no dia 6 de novembro, durante uma festa privada antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, onde ele esteve com a esposa, Bruna Biancardi. Segundo o jogador do Santos, a notícia é falsa.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, Virginia e Neymar teriam trocado beijos em meio aos convidados do evento privativo que proibia o uso de celulares. A equipe de Virginia Fonseca também emitiu um comunicado em que classificou as notícias como "absolutamente falsas".

A nota também destacou que Virginia tem sido alvo de rumores de romance com outros homens, inclusive o piloto da Fórmula 1 Franco Colapinto, de 20 anos.

"A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca repudia veementemente as informações divulgadas, que são absolutamente falsas. Não é a primeira vez que Virginia precisa desmentir especulações infundadas sobre sua vida pessoal. Há poucos dias, Virginia foi apontada como suposto affair do piloto Franco Colapinto, que sequer ficou no Brasil após a corrida", diz o pronunciamento.

"Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação", finalizou a nota.

Pouco tempo depois, foi a vez de Neymar se pronunciar sobre o assunto. Primeiramente, o jogador deixou um comentário em uma publicação nas redes sociais que repercutia o assunto: "Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido".

Na sequência, o atacante publicou um texto nos Stories do Instagram para esclarecer novamente as afirmações."Não sou de fazer isso aqui nos meus stories. Mas dessa vez passaram dos limites, está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego! É triste ver que as pessoas estão mais pelo hype dos nomes do que a realidade em si. Minha equipe já se posicionou, mas tive que vir aqui falar para dar o ultimato. Grande abraço e deixa eu jogar meu poker em paz", disparou.

Vale destacar que Virginia Fonseca trocou beijos com o piloto da Stock Car César Ramos, durante uma after party do GP de São Paulo, neste domingo (8). Em entrevista ao Portal Leo Dias, o automobilista confirmou que conheceu a influenciadora em uma festa a elogiou.

Polêmica com Bruna Biancardi

Virginia já protagonizou uma situação desconfortável com Bruna Biancardi, que está grávida da terceira filha com o atleta. Na ocasião, Virginia ligou para Neymar de madrugada e quem atendeu o telefone foi Biancardi, que não gostou do horário da ligação.

Posteriormente, a loira explicou que o contato no horário incomum foi motivado por uma parceria comercial entre eles. Além disso, a influenciadora pediu desculpas publicamente para Bruna.

"Sempre fiz [ligações de madrugada à trabalho]. Peço desculpas se não gostou, mas faz parte", disse à época.