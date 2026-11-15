Reprodução/Instagram/@milaseidl Mila Seidl abre o jogo e revela se já sonhou com Lito Sousa.

Mila Seidl, viúva do influenciador Lito Sousa, usou as redes sociais neste final de semana para falar do período de luto que vem vivendo desde a morte do especialista em aviões, ocorrida no início de outubro. Ao responder perguntas enviadas por seguidores nos Stories do Instagram, a empresária revelou como lida com as críticas e se já sonhou com o marido.

Ao ser questionada sobre se já tinha sonhado com Lito, que morreu em decorrência de complicações da Doença de Creutzfeldt-Jakob, Mila abriu o coração e lamentou ainda não ter conseguido vê-lo durante o sono.

"Queria muito... mas ainda não vem nada em sonho. Sonho com o hospital, com o que aconteceu, com tudo... mas ele não aparece no sonho", contou Mila.

No bate-papo com os seguidores, Mila ainda revelou que pretende ir a um centro de psicografia, que oferece sessões da técnica utilizada pelos médiuns para que estes escrevam textos sob a influência de espíritos desencarnados.

Ela contou a novidade ao ser questionada a respeito do assunto por um fã."Acredita em psicografia?", perguntou o internauta. Apesar de demonstrar incerteza sobre ir ou não ao local, Mila manifestou interesse em conhecer a prática. "Não sei... mas tenho pensado muito em ir em um centro que tem. Na Zona Norte de SP. Dúvidas, mas a vontade é maior", revelou Seidl.

Ansiedade, depressão e críticas on-line

Mila Seidl ainda abriu o jogo sobre sua saúde mental desde o falecimento de Lito Sousa. A empresária, que esteve ao lado do influenciador durante os dois meses e meio em que ele ficou internado, explicou o motivo de sua perda de peso recente

De acordo com Mila, a depressão e a ansiedade foram as principais causas de seu emagrecimento. "Eu já estava bem magra e quando tudo aconteceu, por um quadro de depressão e ansiedade, perdi em um mês sete quilos", disse.

Mila também falou sobre as críticas que recebe por continuar cuidado da aparência mesmo após o falecimento do marido."Tem pessoas que falam: 'viúvo é quem foi, não é quem fica'. As pessoas não sabem de nada, não é verdade? As pessoas acham que leem cinco segundos que a gente escolhe e já estão capazes de fazer uma análise, tecer críticas... para mim é tudo vazio", declarou.

Por fim, a empresária ressaltou que tem a consciência tranquila de que fez todo o possível pelo marido."Eu tenho comigo a certeza de que eu fiz tudo que uma boa esposa, uma esposa fiel, leal, amiga, parceira deveria ter feito", concluiu Seidl.