Mila Seidl, viúva do influenciador Lito Sousa, usou as redes sociais neste final de semana para falar do período de luto que vem vivendo desde a morte do especialista em aviões, ocorrida no início de outubro. Ao responder perguntas enviadas por seguidores nos Stories do Instagram, a empresária revelou como lida com as críticas e se já sonhou com o marido.
Ao ser questionada sobre se já tinha sonhado com Lito, que morreu em decorrência de complicações da Doença de Creutzfeldt-Jakob, Mila abriu o coração e lamentou ainda não ter conseguido vê-lo durante o sono.
"Queria muito... mas ainda não vem nada em sonho. Sonho com o hospital, com o que aconteceu, com tudo... mas ele não aparece no sonho", contou Mila.
No bate-papo com os seguidores, Mila ainda revelou que pretende ir a um centro de psicografia, que oferece sessões da técnica utilizada pelos médiuns para que estes escrevam textos sob a influência de espíritos desencarnados.
Ela contou a novidade ao ser questionada a respeito do assunto por um fã."Acredita em psicografia?", perguntou o internauta. Apesar de demonstrar incerteza sobre ir ou não ao local, Mila manifestou interesse em conhecer a prática. "Não sei... mas tenho pensado muito em ir em um centro que tem. Na Zona Norte de SP. Dúvidas, mas a vontade é maior", revelou Seidl.
Ansiedade, depressão e críticas on-line
Mila Seidl ainda abriu o jogo sobre sua saúde mental desde o falecimento de Lito Sousa. A empresária, que esteve ao lado do influenciador durante os dois meses e meio em que ele ficou internado, explicou o motivo de sua perda de peso recente
De acordo com Mila, a depressão e a ansiedade foram as principais causas de seu emagrecimento. "Eu já estava bem magra e quando tudo aconteceu, por um quadro de depressão e ansiedade, perdi em um mês sete quilos", disse.
Mila também falou sobre as críticas que recebe por continuar cuidado da aparência mesmo após o falecimento do marido."Tem pessoas que falam: 'viúvo é quem foi, não é quem fica'. As pessoas não sabem de nada, não é verdade? As pessoas acham que leem cinco segundos que a gente escolhe e já estão capazes de fazer uma análise, tecer críticas... para mim é tudo vazio", declarou.
Por fim, a empresária ressaltou que tem a consciência tranquila de que fez todo o possível pelo marido."Eu tenho comigo a certeza de que eu fiz tudo que uma boa esposa, uma esposa fiel, leal, amiga, parceira deveria ter feito", concluiu Seidl.