Reprodução/Instagram Klara Castanho posa de biquíni e ganha elogios.

Klara Castanho, de 26 anos, encantou os seguidores neste domingo (15) ao publicar uma sequência de fotos na praia. Para amenizar o calor no dia de folga, a atriz optou por dar um mergulho na piscina.

Nas imagens, a artista aparece exibindo toda a sua boa forma enquanto posa ao sol. Para a ocasião, Klara elegeu um biquíni vermelho e um par de óculos escuros. Para a legenda, ela escolheu apenas um emoji de coração.

Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a beleza da atriz."Brilha mais que o sol! Princesa!", escreveu um. "Belíssima", disse outro. "Bonita demais", elogiou um terceiro seguidor da famosa.







Romance com Cauê Campos

Klara Castanho assumiu publicamente o namoro com o ator Cauê Campos. A relação foi confirmada pela atriz em entrevista ao Gshow, em agosto, durante o Rock in Rio 2026, após meses de especulações sobre o relacionamento.

Na ocasião, a atriz afirmou:"Sim, somos [um casal]". Os dois ainda contaram que se conhecem desde a infância, mas que se reecontraram nas gravações da novela "Garota do Momento" (2024), da Globo.

O casal vinha sendo visto junto em diversas situações, mas ainda não tinha confirmado o status do relacionamento. Em julho, eles posaram lado a lado no evento de lançamento da série "Jogada de Risco", da Globoplay.

Já em fevereiro, eles chegaram juntos no mesmo carro à segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. No entanto, posaram para fotos separadamente no camarote Folia Tropical.

Os artistas também curtiram o Carnaval de Salvador juntos, o que reforçou os boatos de um possível affair entre eles. Klara e Cauê vêm sendo flagrados com frequência na capital carioca.

Klara Castanho vai retornar às novelas da Globo

Fora das novelas desde "Garota do Momento", Klara Castanho já tem um novo trabalho fechado com a Globo. A atriz assinou contrato no dia 7 de novembro para integrar o elenco de "Elas Que Lutem", próxima novela a estrear na faixa das sete da emissora.





Na trama, Klara interpretará uma personagem ligada ao núcleo principal, especialmente à personagem de Dani Calabresa, que será uma das três protagonistas da história. O folhetim foi escrito por Daniel Ortiz, Flávia Bessone e Victor Atherino.

As gravações devem começar em janeiro. A Globo ainda definirá como será o cronograma de filmagens com os atores. Além das novelas, Klara tem atuado em produções de streaming, como a série "De Volta aos 15", da Netflix.