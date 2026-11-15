A atriz Carolina Dieckmann , de 47 anos, aproveitou o fim de semana para curtir Fernando de Noronha, em Pernambuco. Entre passeios de barco, mergulhos e momentos de descanso, a artista também aproveitou o sol para renovar o bronzeado.
Na manhã deste domingo (15), a famosa compartilhou uma sequência de fotos no Instagram. Além de mostrar que está em boa forma, a atriz dividiu com os seguidores alguns registros das paisagens paradisíacas do arquipélago.
Para aproveitar o dia, a loira escolheu um biquíni cortininha vinho, com detalhes dourados, e óculos de sol. Na legenda da publicação, ela demonstrou estar aproveitando cada momento da viagem.
“Que dias mais deliciosos! E ainda tem tantos momentos para trazer aqui para vocês”, escreveu.
Nas imagens, Carolina também mostrou o mar de águas azuis de Fernando de Noronha, um belo pôr do sol e um passeio de barco na companhia de amigos.
Em outra publicação, a atriz apareceu mergulhando no mar com um biquíni marrom. O registro chamou atenção pela boa forma e pela barriga definida da artista.
As fotos renderam uma série de elogios dos seguidores. “Espetacular”, comentou uma pessoa.
“Meu motivo diário de usar o Instagram”, escreveu outra.
Uma terceira entrou na brincadeira e criou um apelido para a atriz: “Carolinoronha”.
Reflexões sobre amor e relacionamentos
Recentemente, Carolina também repercutiu nas redes sociais após participar do podcast de Tati Bernardi e revelar que teve relações sexuais com apenas quatro homens ao longo da vida. A declaração gerou debates entre os internautas.
Ao comentar o assunto, a atriz explicou que sua escolha sempre esteve ligada à forma como enxerga os relacionamentos.
"Não queria ter transado com muita gente. Assim como há pessoas que querem fazer todo o sexo possível, e tudo bem. Tenho curiosidade no amor, o assunto da minha vida", afirmou.