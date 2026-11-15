Instagram/Carolina Dieckmann Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann , de 47 anos, aproveitou o fim de semana para curtir Fernando de Noronha, em Pernambuco. Entre passeios de barco, mergulhos e momentos de descanso, a artista também aproveitou o sol para renovar o bronzeado.

Na manhã deste domingo (15), a famosa compartilhou uma sequência de fotos no Instagram. Além de mostrar que está em boa forma, a atriz dividiu com os seguidores alguns registros das paisagens paradisíacas do arquipélago.

Para aproveitar o dia, a loira escolheu um biquíni cortininha vinho, com detalhes dourados, e óculos de sol. Na legenda da publicação, ela demonstrou estar aproveitando cada momento da viagem.

“Que dias mais deliciosos! E ainda tem tantos momentos para trazer aqui para vocês”, escreveu.

Nas imagens, Carolina também mostrou o mar de águas azuis de Fernando de Noronha, um belo pôr do sol e um passeio de barco na companhia de amigos.

Em outra publicação, a atriz apareceu mergulhando no mar com um biquíni marrom. O registro chamou atenção pela boa forma e pela barriga definida da artista.

As fotos renderam uma série de elogios dos seguidores. “Espetacular”, comentou uma pessoa.

“Meu motivo diário de usar o Instagram”, escreveu outra.

Uma terceira entrou na brincadeira e criou um apelido para a atriz: “Carolinoronha”.

Reflexões sobre amor e relacionamentos

Recentemente, Carolina também repercutiu nas redes sociais após participar do podcast de Tati Bernardi e revelar que teve relações sexuais com apenas quatro homens ao longo da vida. A declaração gerou debates entre os internautas.

Ao comentar o assunto, a atriz explicou que sua escolha sempre esteve ligada à forma como enxerga os relacionamentos.

"Não queria ter transado com muita gente. Assim como há pessoas que querem fazer todo o sexo possível, e tudo bem. Tenho curiosidade no amor, o assunto da minha vida", afirmou.