Reprodução/Instagram Zé Felipe elogia Virginia: "Cheirosa".

Zé Felipe, de 28 anos, movimentou as redes sociais ao elogiar a ex-esposa, Virginia Fonseca, de 27. O cantor surgiu em um vídeo publicado por ela neste sábado (14) e observou detalhes do visual da influenciadora, incluindo o cheiro.

TÁ NA MALDADE! Zé Felipe brinca ao ver Virginia toda arrumada e entrega os sinais: “Cheirosa, tomou banho, pintou a unha do pé”. 😂 https://t.co/8CDmgt2M6l — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) November 14, 2026





Na gravação, a loira aparece dentro de um carro, a caminho do aeroporto onde embarcou em seu jatinho, rumo à Salvador, na Bahia, onde participará do aniversário de um amigo em comum com César Ramos, piloto apontado como seu affair.

Na sequência, Zé Felipe aparece e sugere que a ex-esposa está bem produzida."Você está na maldade. Cheirosa, tomou banho, pintou a unha do pé", disparou o músico, em tom de brincadeira.

A brincadeira do cantor sertanejo acontece em meio aos rumores de que Virginia estaria vivendo um romance com o piloto da Stock Car César Ramos. Os dois teriam ficado em uma festa após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, neste domingo (8). Desde então, o suposto affair vem dando o que falar nas redes sociais.





Zé Felipe publica vídeo de Karoline Lima dublando sua música

Neste sábado, Zé Felipe causou burburinho ao compartilhar um vídeo da influenciadora Karoline Lima, de 30 anos. Na gravação, a loira aparece dublando a nova música do artista, "Ai, Bebê", uma parceria com o cantor Felipe Amorim.

No vídeo, Karoline aparece sensualizando enquanto canta o refrão da música que diz:"Só de pensar, eu fico todo me tremendo. Por nada, fica martelando na minha mente essa porr* desse ui. E não passa. E pra acabar de maltratar tu vem me vendo assim. Meu vício é ouvir você gemer. Tua vozinha é gostosa demais, da minha mente não sai".





O registro foi gravado antes de Karoline curtir uma noitada acompanhada de uma amiga. Na madrugada deste sábado, a loira publicou alguns vídeos em que aparece bebendo em uma balada.

Vale destacar que a influenciadora ficou solteira recentemente. No início de novembro, ela confirmou o fim de seu noivado com o jogador do Flamengo, Léo Pereira, com quem viveu uma relação de idas e vindas.

Zé Felipe também está solteiro. O cantor não assume um relacionamento desde dezembro do ano passado, quando viveu um namoro relâmpago com Ana Castela.