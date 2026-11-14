Zé Felipe elogia Virginia:
Reprodução/Instagram
Zé Felipe elogia Virginia: "Cheirosa".

Zé Felipe, de 28 anos, movimentou as redes sociais ao elogiar a ex-esposa, Virginia Fonseca, de 27. O cantor surgiu em um vídeo publicado por ela neste sábado (14) e observou detalhes do visual da influenciadora, incluindo o cheiro.


Na gravação, a loira aparece dentro de um carro, a caminho do aeroporto onde embarcou em seu jatinho, rumo à  Salvador, na Bahia, onde participará do aniversário de um amigo em comum com César Ramos, piloto apontado como seu affair.

Na sequência, Zé Felipe aparece e sugere que a ex-esposa está bem produzida."Você está na maldade. Cheirosa, tomou banho, pintou a unha do pé", disparou o músico, em tom de brincadeira.

A brincadeira do cantor sertanejo acontece em meio aos rumores de que Virginia estaria vivendo um romance com o piloto da Stock Car César Ramos. Os dois teriam ficado em uma festa após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, neste domingo (8). Desde então, o suposto affair vem dando o que falar nas redes sociais.

Zé Felipe provoca Virginia ao reparar em detalhes do visual da ex.. Foto: Reprodução/Instagram
Zé Felipe provoca Virginia ao reparar em detalhes do visual da ex.. Foto: Reprodução/Instagram
Zé Felipe provoca Virginia ao reparar em detalhes do visual da ex.. Foto: Reprodução/Instagram


Zé Felipe publica vídeo de Karoline Lima dublando sua música

Neste sábado, Zé Felipe causou burburinho ao compartilhar um vídeo da influenciadora Karoline Lima, de 30 anos. Na gravação, a loira aparece dublando a nova música do artista, "Ai, Bebê", uma parceria com o cantor  Felipe Amorim.

No vídeo, Karoline aparece sensualizando enquanto canta o refrão da música que diz:"Só de pensar, eu fico todo me tremendo. Por nada, fica martelando na minha mente essa porr* desse ui. E não passa. E pra acabar de maltratar tu vem me vendo assim. Meu vício é ouvir você gemer. Tua vozinha é gostosa demais, da minha mente não sai".


O registro foi gravado antes de Karoline curtir uma noitada acompanhada de uma amiga. Na madrugada deste sábado, a loira publicou alguns vídeos em que aparece bebendo em uma balada.

Vale destacar que a influenciadora ficou solteira recentemente. No início de novembro, ela confirmou o fim de seu noivado com o jogador do Flamengo, Léo Pereira, com quem viveu uma relação de idas e vindas. 

Zé Felipe também está solteiro. O cantor não assume um relacionamento desde dezembro do ano passado, quando viveu um namoro relâmpago com Ana Castela. 

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