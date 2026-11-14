Reprodução/Instagram Virginia Fonseca exibe corpo sarado ao mostrar resultado de bronzeamento artificial.

Virginia Fonseca, de 27 anos, encantou os seguidores neste sábado (14) ao surgir exibindo a marquinha do biquíni após renovar o bronzeado. A influenciadora, que é adepta da técnica de bronzeamento artificial, contou detalhes de sua rotina para manter a cor do verão em dia.

Nos registros, Virginia exibiu o tom de pele dourado e levantou o pijama para exibir a marquinha deixada pelo procedimento. Ao puxar a peça de roupa, a loira mostrou o corpo sarado e as coxas extremamente torneadas.

Ao mostrar o visual aos seguidores, Virginia explicou sua rotina para alcançar o tom de pele perfeito."Bronze check. Faço 20 minutinhos, deixo 1 hora e depois tiro. Fica perfeito", contou.

Minutos antes, Virginia publicou uma imagem de outro processo que não dispensa em sua rotina de beleza: o banho de lua. Na imagem, a influenciadora aparece com as pernas cobertas por uma mistura de água oxigenada e descolorante, combinação que deixa os pelos do corpo loirinhos.







Virginia e César Ramos podem se reencontrar em festa de amigo em comum?

Virginia e César Ramos podem ter um novo encontro após os dois serem vistos aos beijos em uma after party do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A influenciadora vem dando sinais de que participará do aniversário do promoter Juan Morais, neste sábado, em Salvador, na Bahia.

Juan é amigo do piloto e teria sido o responsável por apresentar Virginia e César, durante um outro evento automobilístico, em março deste ano. Com a proximidade dos famosos com o promoter, existe a possibilidade de que eles se reencontrem na festa, porém, tudo ainda depende da agenda do atleta.

Nas redes sociais, Virginia deu indícios de que está animada para a comemoração. Ao comentar uma postagem de Juan, ela deixou uma mensagem de carinho e confirmou a expectativa para o evento. "Vamos curtir muito! Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveu a loira.





César Ramos também usou as redes sociais para parabenizar o amigo."Lá ele! Feliz aniversário meu irmão, Deus abençoe você sempre", escreveu na mesma publicação comentada por Virginia.

Apesar da expectativa de um reencontro entre os famosos, César tem compromissos profissionais neste fim de semana. Ele participará de uma programação da Stock Car, no Autódromo Velopark, em Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O evento prevê atividades classificatórias e a corrida sprint neste sábado, enquanto a prova principal acontece no domingo (15).

Diante dos compromissos no Sul, não se sabe se o piloto comparecerá à festa em Salvador.