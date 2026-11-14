Reprodução/Instagram Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam o nome do primeiro filho.

O primeiro filho de Sabrina Sato, de 45 anos, e Nicolas Prattes, de 29, já tem nome. Neste sábado (14), o casal usou as redes sociais para contar a novidade aos fãs e surpreendeu.

A gravação da revelação foi protagonizada por Zoe, de 7 anos, filha mais velha da apresentadora, fruto do antigo relacionamento da famosa com Duda Nagle.

No registro, a pequena revela que o irmãozinho se chamará Rio e explicou os vários significados e interpretações que este nome pode ter. "Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio! Quando minha mãe me contou, eu falei: 'Ô mãe, igual o Rio de Janeiro?'. Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também", começou a menina.

"Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos! Eu adoro nomes curtinhos, que são fáceis de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", finalizou Zoe.

Nos comentários da publicação, fãs do casal reagiram à escolha do nome do bebê."Amo esse nome! Vem, Rio", escreveu uma. "Não ZOE o RIO! Desculpa, tive que fazer [a piada]", brincou outro. "Que nome lindo", disse um terceiro internauta.

Significado do nome Rio

O nome Rio deriva do latim rivus. que significa "curso de água" ou "pequeno riacho". É um nome associado a ideias de fluidez, movimento, renovação, liberdade e força natural.

Em diferentes culturas, o nome "Rio" remete à força dos rios e à capacidade de seguir em frente, contornando obstáculos ao longo do caminho.

Gravidez

Sabrina Sato está vivendo um momento especial. A apresentadora está esperando um filho fruto da relação com o ator Nicolas Prattes. A gestação está na reta final e a criança deverá nascer entre dezembro e janeiro.

Vale destacar que, em 2025, Sabrina abriu o coração e revelou ter passado por duas perdas gestacionais ao longo de 2024. Antes de conseguir engravidar pela quarta vez, a apresentadora passou por tratamentos hormonais e realizou 12 coletas de óvulos. "Foi uma verdadeira batalha", pontuou.

Indagada sobre o que percebeu de diferente entre as duas gestações, Sabrina contou que, na primeira, tinha mais tempo para se dedicar à experiência. Agora, com a rotina profissional mais agitada, a vivência tem sido diferente.

"Na primeira, eu tinha mais tempo para pensar e viver a gravidez. Fiz programas de TV sobre o assunto, programas de internet, troquei com muitas mães, li, estudei. Agora, na segunda, a vida continua acontecendo numa velocidade absurda! Tem muito trabalho, gravações, Zoe crescendo muito rápido, casa cheia, cinco cachorros, meu marido... E um bebê crescendo aqui dentro, cheio de amor e saúde", disse.