Reprodução/Internet Apresentadores do Roda Viva

O Roda Viva estreou na TV Cultura em 1986 e, ao longo de quatro décadas, recebeu quase 2.100 convidados e contou com 16 apresentadores titulares. O programa se tornou um dos espaços mais tradicionais de entrevistas da televisão brasileira, com conversas sobre política, economia, cultura e outros assuntos de interesse público.

Desde sua estreia, jornalistas com diferentes trajetórias passaram pelo comando do programa. Entre eles, estão nomes conhecidos da televisão, do rádio e da imprensa escrita. Atualmente, Ernesto Paglia é quem conduz as entrevistas.

Conheça os apresentadores que passaram pelo Roda Viva



Rodolpho Gamberini (1986–1987)

Primeiro apresentador da atração, Rodolpho Gamberini comandou a estreia do programa, em 29 de setembro de 1986, e teve como convidado o então ministro da Justiça, Paulo Brossard.

Formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), Gamberini iniciou a carreira em 1974. Ao longo de sua trajetória profissional, passou por veículos como Folha de S.Paulo, Rádio Capital, TV Globo e TV Cultura.

Reprodução/Internet Rodolpho Gamberini

Augusto Nunes (1987–1989; 2013–2018)

Jornalista, escritor e comentarista, Augusto Nunes comandou o Roda Viva em duas fases diferentes. No período em que esteve à frente da atração, realizou cerca de 500 entrevistas e debates.

Sua trajetória no jornalismo começou em Taquaritinga, cidade do interior de São Paulo, onde publicou seus primeiros textos no Nosso Jornal. Augusto chegou a cursar Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas não concluiu a graduação. Em 1970, mudou-se para São Paulo e ingressou no curso de Jornalismo da Universidade de São Paulo (USP).

Ao longo de sua carreira, atuou no jornal O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil, além das revistas Veja e Época e rádio Jovem Pan.

Reprodução/Internet Augusto Nunes

Jorge Escosteguy (1989–1994)

O jornalista gaúcho apresentou o Roda Viva por quase cinco anos. Durante sua gestão, o programa recebeu entrevistados como Darcy Ribeiro, Fidel Castro e Ayrton Senna.

Escosteguy começou a trabalhar muito cedo no jornal Folha da Manhã, em Porto Alegre. Em 1973, mudou-se para São Paulo e, antes de chegar à TV Cultura, passou por redações de jornais e revistas, além da TV Globo e da IstoÉ.

Reprodução/Internet Jorge Escosteguy

Rodolfo Konder (1990)

Jornalista, escritor, tradutor e professor, Rodolfo Konder passou pelo comando do Roda Viva no início dos anos 1990. Trabalhou em diferentes redações e também na TV Cultura, onde apresentou o Jornal da Cultura. Sua trajetória foi marcada pela defesa da liberdade de expressão e da democracia.

Ao longo da carreira, Konder recebeu importantes reconhecimentos, entre eles o Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e o Prêmio Jabuti. O jornalista morreu em 1º de maio de 2014, vítima de insuficiência cardíaca e renal.

Reprodução/Internet Rodolfo Konder

Roseli Tardelli (1994)

Roseli Tardelli entrou para a história do programa como a primeira mulher a assumir a apresentação. Jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero, trabalhou em veículos como O Estado de S. Paulo, Rádio Eldorado e TV Cultura.

Em 2003, fundou a Agência de Notícias da Aids, dedicada à cobertura e à conscientização sobre o HIV.

Reprodução/Internet Roseli Tardelli

Heródoto Barbeiro (1994–1995; 2009–2010)

Com uma trajetória no rádio e na televisão, Heródoto Barbeiro esteve à frente do Roda Viva em dois períodos.

Formado em História pela Universidade de São Paulo (USP), além de Direito e Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, participou da criação da rádio CBN, trabalhou na TV Cultura e apresentou o Jornal da Record News.

Ao longo da carreira, recebeu prêmios como o Líbero Badaró de Jornalismo, o Comunique-se e o Troféu Imprensa.

Heródoto também é professor e autor de livros sobre jornalismo, história e filosofia.

Reprodução/Internet Heródoto Barbeirov

Matinas Suzuki Jr. (1995–1998)

O jornalista Matinas Suzuki Jr. ficou três anos à frente do programa. Formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, iniciou a carreira escrevendo sobre música brasileira e chegou à Folha de S.Paulo em 1981, onde passou por diferentes editorias.

Matinas atuou como comentarista esportivo e, posteriormente, assumiu função na direção editorial da Companhia das Letras.

Reprodução/Internet Heródoto Matinas Suzuki Jr.

Paulo Markun (1998–2007)

Com uma das passagens mais longas pelo programa, Paulo Markun apresentou o Roda Viva durante nove anos. Jornalista desde 1971, trabalhou como repórter, editor, comentarista e diretor de redação em diferentes veículos. Ao longo da carreira, passou por quase todas as principais emissoras de televisão de São Paulo, entre elas Globo, Manchete, Gazeta, Band, TV Brasil e Record.

Markun também presidiu a Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura. Além do trabalho na televisão, escreveu livros e dirigiu documentários.

Reprodução/Internet Paulo Markun

Carlos Eduardo Lins da Silva (2008)

Jornalista e professor, Carlos Eduardo Lins da Silva assumiu o programa em fevereiro de 2008, substituindo Paulo Markun.

Graduado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, teve passagens importantes pela Folha de S.Paulo, onde foi diretor-adjunto de Redação, correspondente em Washington e ombudsman, além de ter trabalhado no Valor Econômico. É doutor e livre-docente em Comunicação pela USP.

Reprodução/Internet Carlos Eduardo Lins da Silva

Lillian Witte Fibe (2008–2009)

Formada pela Universidade de São Paulo (USP), Lillian Witte Fibe assumiu a apresentação do Roda Viva em junho de 2008. Ela iniciou a carreira na imprensa escrita em 1973 e trabalhou em veículos como Folha de S.Paulo, Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil.

Na televisão, foi editora e apresentadora do Jornal Nacional, do Jornal da Globo e do Jornal do SBT. Também atuou como comentarista de economia.

Reprodução/Internet Lillian Witte Fibe

Marília Gabriela (2010–2011)

Marília Gabriela também passou pelo comando do Roda Viva. A jornalista começou a carreira em 1969, aos 21 anos, como estagiária do Jornal Nacional, da Rede Globo, no Rio de Janeiro.

Além do trabalho como apresentadora e entrevistadora, ela também atuou como atriz e cantora. Na televisão, passou por diferentes emissoras e ficou conhecida pelas entrevistas com personalidades de diversas áreas.

Reprodução/Internet Marília Gabriela

Mario Sergio Conti (2011–2013)

Jornalista e escritor, Mario Sergio Conti comandou o Roda Viva durante dois anos. Formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), começou a carreira na Folha de S.Paulo e trabalhou por 15 anos na revista Veja, onde chegou ao cargo de diretor de Redação.

Também dirigiu a revista piauí e foi correspondente em Paris. Em 1999, lançou o livro Notícias do Planalto, que recebeu o Prêmio Jabuti no ano seguinte.

Reprodução/Internet Mario Sergio Conti

Ricardo Lessa (2018–2019)

Jornalista, Ricardo Lessa assumiu a apresentação do Roda Viva em 2018. Formado em Jornalismo pela Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), trabalhou em mais de 20 redações ao longo da carreira, entre elas a do Jornal do Brasil.

Lessa também é autor de livros e integra o Conselho da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

Reprodução/Internet Ricardo Lessa

Daniela Lima (2019–2020)

Daniela Lima chegou ao programa em 2019, depois da saída de Ricardo Lessa. Formada em Jornalismo em Brasília, começou a carreira cobrindo política e passou por veículos como Correio Braziliense e Folha de S.Paulo, onde foi editora do Painel.

Depois de deixar a TV Cultura, trabalhou na CNN Brasil e na GloboNews.

Reprodução/Internet Daniela Lima

Vera Magalhães (2020–2026)

A jornalista assumiu a apresentação do Roda Viva em janeiro de 2020 e ficou à frente do programa por seis anos. Formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, Vera Magalhães construiu carreira na cobertura política e trabalhou em veículos como Diário do Grande ABC, Folha de S.Paulo, Veja e O Estado de S. Paulo.

Durante sua passagem pelo programa, entrevistou políticos, autoridades e personalidades brasileiras e estrangeiras. Vera deixou o comando do Roda Viva em janeiro de 2026.

Reprodução/Instagram @veramagalhaesjornalista Vera Magalhães

Ernesto Paglia (2026–atualmente)

Atual apresentador do Roda Viva , Ernesto Paglia foi anunciado pela TV Cultura em janeiro de 2026 e estreou no comando em 23 de fevereiro.

Com mais de quatro décadas de carreira, trabalhou na Rede Globo como repórter especial e correspondente internacional, com passagens por Londres. Também participou de coberturas de conflitos internacionais e apresentou projetos como Globo Mar e a série JN no Ar.

Reprodução/Internet Ernesto Paglia

A história do Roda Viva

O Roda Viva estreou em 29 de setembro de 1986, em meio ao processo de redemocratização do Brasil. Desde a primeira edição, o programa chamou a atenção pelo formato das entrevistas: o convidado fica no centro de um cenário circular, cercado por jornalistas e especialistas que se revezam nas perguntas.

A dinâmica é uma das marcas do programa. Em vez de responder apenas ao apresentador, o entrevistado conversa com profissionais de diferentes áreas, que fazem perguntas, levantam questões e apresentam outros pontos de vista. A composição da bancada muda a cada edição, de acordo com o convidado e os assuntos em pauta.







