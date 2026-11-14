Reprodução/Instagram Lima Duarte vive em propriedade rural no interior de São Paulo.

Lima Duarte, de 96 anos, escolheu um refúgio natural para chamar de lar. O ator, que se consolidou como um dos maiores da teledramaturgia brasileira, vive em um sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Cercada pela natureza, um dos destaques da propriedade é a grande quantidade de árvores frutíferas. No local, o ator também coleciona lembranças pessoais e relíquias de produções que marcaram sua trajetória na televisão brasileira. O terreno reúne vegetação nativa, lagos, nascentes e jardins, com espécies como jabuticabeiras.

Árvores cultivadas em homenagem a amigos

Lima Duarte mantém um plantio de árvores em sua propriedade que guarda um significado que vai além do reflorestamento. Há alguns anos, o ator planta árvores em homenagem a cada amigo que morre, criando homenagens que se misturam à paisagem do sítio.

A tradição foi revelada pelo próprio ator, que associa as árvores às lembranças de pessoas importantes que passaram por sua vida.

No sítio, Lima Duarte também costuma cultivar mirra, planta com a qual criou outro hábito constante: retirar ramos para presentear a atriz Fernanda Montenegro. O costume foi revelado por ele mesmo no documentário "Tributo - Lima Duarte", lançado em 2024, pelos Estúdios Globo.

A rotina em Indaiatuba inclui encontros com o ator Sérgio Guizé, que mora nas proximidades com a esposa, Bianca Bin. Durante sua participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", que foi ao ar em abril, Guizé revelou que costuma visitar o veterano para tomar café e comer o chamado "bolo da amizade", que tem como ingredientes principais frutas secas e nozes.







Caminhonete de "Roque Santeiro" é um dos destaques da propriedade

Entre as muitas recordações que Lima Duarte reúne no sítio, uma é especial: a icônica caminhonete Ford-1000 de 1986, utilizada por Sinhozinho Malta, personagem vivido por ele na novela "Roque Santeiro" (1986).

Reprodução/Instagram Picape de 'Roque Santeiro' e bosque de homenagens marcam sítio de Lima Duarte





Presenteado pelo fabricante após o fim da novela, o ator manteve o veículo e chegou a percorrer mais de 1 milhão de quilômetros com ele, incluindo a viagem a Manaus ao lado de Armando Bogus.





No sítio o ator também guarda fotografias e objetos relacionados à outras produções das quais participou durante sua trajetória artística. Entre os trabalhos de maior destaque do ator estão as novelas "O Bem-Amado" (1973), "Pecado Capital" (1975), "Pedra Sobre Pedra" (1992) e "Senhora do Destino" (2004).

Mesmo levando uma vida mais reservada no interior paulista, Lima Duarte continua participando de projetos pontuais.