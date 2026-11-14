Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank relembra separação de Bruno Gagliasso.

Giovanna Ewbank, de 40 anos, voltou a falar publicamente sobre sua separação de Bruno Gagliasso, de 44, ocorrida em 2012, após uma traição por parte do ator. Segundo ela, a decisão de retomar o casamento foi uma das mais importantes de sua vida.

Em entrevista recente à Marie Claire, a apresentadora contou que a decisão de reatar com o ator foi guiada pelos seus próprios sentimentos, sem levar em consideração as opiniões de outras pessoas.

Giovanna incluiu a reconciliação entre as três decisões mais importantes de sua vida, ao lado da adoção da filha Titi e da criação de seu canal no Youtube."Foram os únicos momentos em que não olhei para os lados, não quis ouvir ninguém, só segui meu coração. E foram as melhores decisões que tomei na vida", disse.

Sobre a volta com Bruno Gagliasso, ela foi direta ao explicar sua escolha: "Não quis saber o que iam achar. Só nós sabemos o que vivemos”, declarou. Ela também recordou que os dois eram muito jovens quando começaram a construir a vida juntos. “Éramos muito jovens, duas crianças. Fomos amadurecendo juntos, entre erros e acertos".

A apresentadora ainda contou que depois de retomarem o casamento, eles recorreram à terapia de casal durante um ano. Ambos seguem fazendo acompanhamento psicológico de forma individual.

Apesar dos esforços para manter uma boa relação, Giovanna faz questão de afastar a ideia de casamento perfeito."Temos nossos tropeços, nossos altos e baixos. Tento encontrar um equilíbrio para falar dos problemas sem expor demais", disse.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão casados há 16 anos. Juntos, eles são pais de Títi, Bless e Zyan.





Relembre a traição de Bruno Gagliasso

Em 2012, o casamento de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso chegou ao fim após uma traição do ator com a modelo Carol Francischini. Na ocasião, a jovem surgiu grávida e rapidamente, boatos de que o ator seria o pai da criança passaram a circular na mídia.

O ator chegou a confirmar o caso extraconjugal, no entanto, um exame de DNA posterior descartou a paternidade dele em relação à criança. Bruno e Giovanna ficaram separados por cerca de dois meses. Depois de um período de reflexão, o casal resolveu reatar o casamento e seguem juntos até hoje.





Carol Francischini, por sua vez, afirmou que não revelaria a identidade do pai da criança, promessa que mantém até os dias atuais.

Carol Francischini nasceu em 1989, em Valinhos, no interior de São Paulo. Ela começou a carreira como modelo aos 13 anos, e desde então coleciona trabalhos para grandes grifes, como Fendi, Gucci, Dsquared2, Ralph Lauren, Calvin Klein, Victoria's Secre t, entre outras.