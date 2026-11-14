Reprodução/Instagram Felipe Heystee foi incluso na lista vermelha da Interpol.

O influenciador Felipe Heystee, que conta com mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais e ganhou notoriedade nacional após participar do Rancho do Maia, foi incluído na lista vermelha da Interpol e deve ser julgado no dia 18 de novembro.

O famoso, que está há nove meses foragido da Justiça do Brasil, é procurado por aplicar o "golpe do amor" e tirar mais de R$ 207 mil de um homem de 46 anos, que acreditava namorar uma jovem de 19 anos que lutava contra um câncer.

Conforme a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP), Felipe deixou o país no início de março em um voo com destino à Punta Cana, na República Dominicana. O influenciador tem um mandado de prisão preventiva em aberto e será julgado no dia 18 de novembro.

A defesa do influenciador apresentou um pedido à Justiça para que ele pudesse depor por videoconferência. No entanto, a solicitação foi indeferida.







Felipe fingiu ser jovem de 19 anos com câncer

De acordo com a denúncia, Felipe criou perfis falsos nas redes sociais nos quais se passava por uma jovem chamada Luana, de 19 anos, que teria sido diagnosticada com câncer. Fingindo ser a jovem, ele se aproximou de um geógrafo de 46 anos, com quem manteve um relacionamento por cerca de dois anos.

Ao longo do namoro, o influenciador pedia depósitos e transferências bancárias à vítima, sob o pretexto de utilizar os valores para o pagamento de medicamentos e consultas. O prejuízo financeiro apontado na ação chega a R$ 208 mil.

Quem é Felipe Heystee?

O influenciador Felipe Heystee é uma figura polêmica, com grande alcance nas redes sociais. Ele conta com cerca de 3 milhões de seguidores no TikTok e 1,5 milhão e 451 mil seguidores em dois perfis do Instagram, respectivamente.

O criador de conteúdo digital ficou conhecido nas redes sociais por publicar vídeos com "humor ácido", com comentários gordofóbicos, racistas e elitistas. Ele também é conhecido por sua amizade com Mari Menezes, influenciadora que conta com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram.





Após grandes polêmicas, contrariando a imagem que exibia na internet, o influenciador revelou ter origem humilde e ter passado por momentos difíceis na infância causados por uma mãe viciada em drogas. Segundo ele, ela faleceu há cerca de 4 anos. Desde então, Felipe afirma cuidar sozinho do irmão menor de idade.