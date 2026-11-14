Instagram Cálita Batista



Cálita Franciele Batista, esposa do cantor Amado Batista, usou as redes sociais na última sexta-feira (13) para contar o susto que passou durante um voo entre o Maranhão e Goiás. Segundo ela, parte dos instrumentos do avião parou de funcionar, provocando momentos de tensão entre os passageiros.

O episódio aconteceu na última segunda-feira (9). Cálita estava acompanhada de um casal de amigos e integrantes da equipe do cantor quando percebeu que algo não estava certo na aeronave.





Em uma sequência de Stories, a influenciadora contou como tudo aconteceu e admitiu que chegou a pensar que não sairia daquela situação.

É cada sufoco que a gente passa, que só o de lá de cima para guardar, só Deus. Eu olhava no painel, via tudo preto e pensava: meu Deus, agora lascou. Começamos a descer à procura de um aeroporto para descer. Eu desesperei e fui escrever mensagens de despedida. Deus do céu, não é para brincadeira não Cálita Franciele Batista





Segundo Cálita, o comandante levantou a hipótese de que o Pitot, sensor responsável por medir a velocidade da aeronave, tenha congelado por causa da altitude, de aproximadamente 30 mil pés. Com isso, os instrumentos do lado esquerdo teriam parado de funcionar.

“Tivemos que declarar emergência e descemos rapidamente para 15 mil pés, para procurar um aeroporto para pousar. Eu nem ia contar nada disso para você, mas é experiência para contar, é história e graças a Deus não foi nada grave. Todos estão bem e ninguém se machucou. A turbulência não foi forte, foi só medo. Eu nunca tinha passado por isso e me tremi toda”, finalizou Cálita.

Quem é Cálita?

Cálita Batista, de 24 anos, nasceu em Campinápolis, no Mato Grosso, e é formada em Biologia.

Reprodução Instagram - 27.6.2025 Amado Batista e Cálita

Em 2024, foi eleita Miss Mato Grosso. No mesmo ano, conheceu o cantor Amado Batista, de 75 anos, após uma apresentação do artista em sua cidade natal.

O relacionamento começou de forma discreta e os dois se casaram em março de 2025.



